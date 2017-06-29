Пекин, 29 июня, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Жительница китайского города Аньшунь провинции Гуйчжоу Фэн Линлин обратилась в суд с иском, требуя от корейской корпорации Samsung денежную компенсацию за нанесенный ее дочери вред здоровью. В марте смартфон Samsung Galaxy Note 4 самопроизвольно загорелся во время зарядки, спящая рядом 5-летняя дочь владелицы устройства получила серьезные ожоги.

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По словам женщины, смартфон был приобретен в августе 2016 года в одном из местных магазинов электроники. Устройство находилось в заводской упаковке, кроме того продавец сообщил о годовой гарантии. Взрыв и последующее возгорание смартфона произошло 9 марта, получившая ожоги девочка была доставлена в местную больницу, пишет «Жэньминь жибао».

Спустя несколько дней администрация города перечислила женщине 20 тыс. юаней на лечение ребенка. Правоохранительные органы занялись расследованием дела. Фэн Линлин обратилась в магазин, где был приобретен смартфон, однако руководство магазина заявило, что партия устройств была приобретена напрямую у официального представительства Samsung в Китае и переложило всю ответственность на производителя.

Фэн Линлин обратилась в суд, требуя у корейской корпорации возмещения ущерба в размере 1,79 млн юаней. Представители Samsung пока не прокомментировали получение иска от гражданки КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, компания Samsung рассказала, в чем была причина возгорания смартфонов Samsung Galaxy Note 7. Как оказалось, проблема связана с недочетами проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки. Об этом говорится в сообщении Samsung.