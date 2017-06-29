Москва, 29 июня, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Сегодня, 29 июня, на 39-ом Московском международном кинофестивале определился победитель Приза зрительских симпатий. По результатам голосования им стал фильм Владимира Котта «Карп отмороженный».

Пресслужба «ПрофиСинема» Победитель «Приза зрительских симпатий»

За последние девять лет отечественные картины на ММКФ завоёвывали любовь зрителей только дважды. «Карп отмороженный», повествующий о жизни одинокой интеллигентной пенсионерки, оказался близок зрителю и получил оценку 4,79 по 5-балльной шкале.

По традиции, фильм-победитель в этой номинации получает награду в виде «Ключа к сердцам зрителей» от партнера Приза зрительских симпатий Интернет-портала «ПрофиСинема». Ключ делают российские мастера в технике художественного литья. Награда вручается победителю начиная с 35ого фестиваля.

Владимир Котт поделился своими впечатлениями: «Получив золотой ключ, почувствовал себя Буратино. Для меня признание зрителей — то, что питает мое творческое эго. Я чувствую себя гипнотизером. Приятно получить зрительский приз на фестивале, в программе которого доминирует артхаусное и авторское кино. Спасибо большое».

Пресслужба «ПрофиСинема» Победители «Приза зрительских симпатий»

«Карп отмороженный» — это очень хорошая, человеческая, трогательная история, — комментирует Нина Ромодановская, главный редактор «ПрофиСинема». — Я считаю, что именно поэтому она и привлекла зрителей на Московском фестивале. Владимир Котт, получая приз, согласился с этим мнением. У него получилась зрительская история. Наверное, она про нас, и поэтому получила такой отклик».

Пресслужба «ПрофиСинема» Приз зрительских симпатий

Приз зрительских симпатий вручается победителю Основного конкурса и является единственным конкурсом, результаты которого зависят от решения простых зрителей. В прошлом году фаворитом стал фильм «Дневник машиниста» сербского режиссера Милоша Радовича.