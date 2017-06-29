Ростов, Ярославская область, 29 июня, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Депутаты муниципального совета города Ростова Ярославской области выбрали победителя конкурса на написание гимна городу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили мэр города Константин Шевкопляс.

Ярослав Смирнов Ростовский Кремль

«Мы готовились в 1155-летию города и обнаружили, что у нашего древнего красивого города нет гимна. Мы не стали, как некоторые города, выбирать уже существующую песню или марш, а специально заказали гимн — объявили конкурс на создания гимна с музыкой и словами», — рассказал Константин Шевкопляс.

Администрация опросила жителей Ростова, что они хотели бы услышать в гимне своего города. Большинство ростовцев пожелало найти в тексте слов упоминание, что город великий и красивый, что он является родиной Сергия Радонежского, что в этом городе приятно жить людям и в него приятно приезжать туристам.

В конкурсе приняло участие 8 человек, которые представили 11 вариантов гимна.

«В финал конкурса вышло три варианта. Нам очень понравились слова нашего автора Марины Даниловой, была неплоха музыка московского конкурсанта, но гимн Евгения Крюкова был лучшим», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Константин Шевкопляс.

Автор гимна — советник главы города Волжский Волгоградской области Евгений Крюков. Он автор трех десятков гимнов российских городов. Недавно Крюков был вписан в Книгу рекордов России, как автор самого большого количества официальных гимнов.

Первый куплет гимна Ростова Великого звучит так:

В Ростове Великом соборные главыТоржественно в небе плывут. Сокровища истинно русской державыВ Ростовской финифти живут.

Духовную крепость и символ РоссииСоздали по воле Творца. У озера Неро сияет красивыйАлмаз Золотого Кольца

В ближайшее время гимну сделают аранжировку, а первое его официальное исполнение планируют на последней сессии депутатов горсовета в сентябре 2017 года.