Ливерпуль, Великобритания, 29 июня, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Исследователи из Ливерпульского университета реконструировали лицо человека, который жил в Дублине около 500 лет назад. Об этом 28 июня сообщает сайт Gizmodo.

Thousandwonders.net Средневековый кафедральный собор в Дублине

Останки мужчины были найдены в Дублине в 2014 году в ходе проведения строительных работ. Всего было обнаружено пять скелетов. Изначально ученые предположили, что найденный скелет принадлежал либо викингу, либо норманну, однако углеродный анализ показал, что скелет относится к эпохе Тюдоров, который длился с 1485 по 1603 год.

Череп хорошо сохранился, поэтому специалисты получили возможность применить трехмерную цифровую реконструкцию лица. После создания 3D-модели они выявили ключевые точки, определяющие расположение мышц. Затем на цифровую модель были наложены изображения мягкой ткани и кожи.

Ученые также изобразили мужчину с длинными волосами, бородой и типичными ирландскими чертами лица, такими как светлая кожа, голубые глаза и рыжие волосы. Они даже дали ему мягкую, простую одежду, соответствующую его социальному статусу.

Также ученые смогли выяснить, что возраст мужчины на момент смерти составлял 25−35 лет. Вероятнее всего, он принадлежал к бедным слоям населения, поскольку у костей скелета были выявлены признаки износа, свидетельствующего о тяжелом физическом труде. Кроме того, изотопный анализ его зубов свидетельствует о том, что он страдал от недоедания в детстве.

Останки мужчины, наряду с четырьмя другими скелетами, были расположены на месте, которое раньше называлось Хогген-Грин в Дублине. Ни одно из тел не было помещено в гроб.

По словам ученых, получившееся изображение не говорит о том, что данный человек выглядел именно так. Тем не менее, использовав научные исторические данные и новейшие компьютерные технологии, исследователи создали фотоподобное изображение обычного человека, который жил много веков назад.