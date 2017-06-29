Киев, 29 июня, 2017, 15:43 — ИА Регнум. В кредит может взять антрацитовый уголь Украина у США, заявил директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич, сообщает 29 июня «ГолосUA».

Torange.biz Каменный уголь Антрацит

По его словам, средств у энергетических компаний Украины практически не осталось, а угля по-прежнему не хватает. По сравнению с американским углем антрацит из ЮАР для Киева гораздо выгоднее, однако в республике Украина скупила уже почти весь уголь, считает эксперт.

Читайте также: Порошенко о закупке угля и ядерного топлива в США: мы «слезаем с крюка»

Марунич добавил, что уголь антрацитовой группы из США раньше обходился Украине по цене более $100 за тонну, тогда как его рыночная цена была около $66. Директор напомнил, что серьезные проблемы с углем у Украины начались после 2013 года — до этого Киев считался одним из самых крупных экспортеров антрацитового угля в страны Африки и ЕС.

Читайте также: Жители Украины оплатят аферу Порошенко с углем из Пенсильвании

Напомним, после объявления блокады Донбасса Киев стал в срочном порядке искать альтернативных поставщиков антрацита, при этом отказываясь от сотрудничества с Россией. По словам президента Украины Петра Порошенко, одним из экспортеров антрацитового угля на Украину станут США, которые обещали поставить «два миллиона тонн дешевого угля».