Киев, 29 июня, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии пересмотреть статус полуострова Крым на уровне изменений в украинской Конституции. Об этом сообщил народный депутат от «Радикальной партии», член Конституционной комиссии Юрий Чижмарь в эфире украинского «5 канала».

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«Мы (власти Украины) работаем только по статусу Крыма, — говорит Чижмарь. — Мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны».

По его словам, по поручению главы государства статус крымских территорий будет пересмотрен.

«Сейчас комиссия получила, скажем так, поручение президента работать именно над разделом 10, где описан статус автономной республики Крым», — говорит парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование жителей региона стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

Новые власти Украины не признали результаты референдума, объявив его «незаконным».