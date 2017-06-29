Барнаул, 29 июня, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Алтайские туристы вынуждены лететь в отпуск без необходимого пакета документов. Работу сайтов туристических агентств Anex Tour и Mouzenidis Travel атаковал новый вирус, который специалисты назвали Not Petya (его действие аналогично уже известному вирусу). Об этом сегодня, 29 июня, сообщает программа «Вести-Алтай» со ссылкой на представителей барнаульских туроператоров.

Светлан Шаповалова Барнаул

«Сегодня с утра в офисе туристы собрались уже бронировать свои туры. И увидели, что это невозможно — сайт был обрушен. Бронирование пока невозможно. Но туроператор обещает выполнить все свои обязательства по забронированным турам, даже если туристам не удалось получить на руки путёвки, по которым они летят к своим отелям», — пояснила директор туристического агентства «Планета Алтай» Юлия Уразова.

По её словам, туроператор пообещал, что перелёт и заселение в отели будут возможны при наличии загранпаспорта и договора.

Напомним, вирус блокирует работу компьютера и шифрует файлы. За расшифровку данных хакеры просят 4,08 биткоина. Атаке уже подверглись Роснефть, Башнефть, Mars, Nivea, банк «Хоум Кредит», а также целый ряд других организаций. Для частных компьютерных пользователей этот вирус также грозит полной потерей файлов: все фильмы, документы и фотографии будут зашифрованы. Но нет никаких гарантий, что в случае отправки денег пользователю вышлют код деактивации вируса. Так случилось в мае во время атаки вируса WannaСry — тогда хакеры обогатились на $42 тысячи.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, вторая волна хакерских нападений началась с мая 2017 года. Основной мишенью вируса стали информационные системы крупнейших международных компаний. Он блокировал устройства и требовал выкуп в размере $ 260 в биткоинах.

Больше всего от кибератаки пострадала Украина. Специалисты антивирусной лаборатории ESET считают, что кибератака вируса-вымогателя Petya началась именно с этой страны.