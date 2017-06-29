Вена, 29 июня, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Едва ли не каждый день нефтяной рынок призывает ОПЕК больше сократить производство «чёрного золота». Однако картель сопротивляется этому зову. После того как цены на нефть упали ниже $50 за баррель, то есть более чем в два раза по сравнению с показателями двухлетней давности, аналитики из Goldman Sachs Group Inc. и экс-чиновники ОПЕК заявили, что поставки нефти необходимо активизировать, что соответствовало бы давней политики ОПЕК, когда сокращение или увеличение производства достигалось всего за несколько месяцев. Об этом сегодня, 29 июня, пишет издание Bloomberg.

lalabell68 Нефтяная вышка

Однако на этот раз все по-другому. Американские производители сланцевой нефти могут налаживать поставки энергоносителя быстрее, чем предыдущие соперники ОПЕК. Это означает, что картель теперь не может действовать на рынке с той же свободой, с какой действовал раньше. Так, используя старую тактику ОПЕК рискует тем, что новые американские поставщики станут заполнять те объемы сокращений, которые организует ОПЕК. Как отметил Шакиб Хелиль (Chakib Khelil), экс-министр энергетики Алжира, возглавлявший картель в 2008 году, если ОПЕК что-то контролирует, то он действует в несколько этапов. Однако сегодняшнее положение нефтяного рынка отличается от того, что было почти десять лет назад тем, что не входящие в ОПЕК страны играют большую роль. Главный же вопрос заключается в том, как долго они смогут поддерживать это предложение.

По мнению экспертов, нефть утратила все свои позиции на мировом рынке, так как ОПЕК и Россия реализуют свои планы по сокращению профицита на рынке черного золота, скопившегося за последние три года. Однако их усилия не позволяют сократить огромные запасы нефти достаточно быстро, доллар за это же время окреп. Сегодня за баррель нефти дают по $45,13. Это и стало основным фактором для того, чтобы ОПЕК и другие нефтедобытчики приняли решение о продлении сделки по сокращению объемов добычи нефти.

Глава исследований нефтяного рынка в Societe Generale в SA в Нью-Йорке Майк Уиттнер (Mike Wittner) подчеркивает, что раньше, если такие меры не срабатывали, то ОПЕК еще больше уменьшал поставки. Это и было управление рынком. Последний раз ОПЕК применял подобную схему в 2008 году, когда была глобальная рецессия. Тогда картель сначала согласился сократить поставки, когда цены на нефть стали падать. Однако примерно через полгода во время очередного снижения цен ОПЕК нарастил добычу до рекордных показателей. В целом эксперты отрасли считают, что пока нет серьезных изменений на рынке.

Напомним, что в конце 2016 года члены ОПЕК и еще 11 нефтедобывающих стран, включая Россию, приняли историческое решение о том, чтобы совместными усилиями сократить производство нефти в общей сложности на 1,8 млн баррелей в сутки. Таким образом нефтедобывающие страны надеются уменьшить избыток топлива на мировом рынке и поднять цены. В мае на очередном заседании членов ОПЕК и не ОПЕК в Вене было решено продлить сделку до марта 2018 года.

Основным фактором переизбытка нефти на рынке является быстрый рост нефтедобычи в США. За прошедшую неделю, согласно данным Минэнерго страны, запасы топлива практически не изменились. Однако ранее данные API указывали на их рост, поэтому новые оценки стали позитивным сюрпризом для рынка. В результате котировки нефти эталонной марки Brent выросли на 1,4%, превысив $47 за баррель. На прошлой неделе также наблюдалось резкое сокращение добычи нефти в США: на 100 тыс. баррелей в сутки.