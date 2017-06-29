17:52

Сегодня, 29 июня 2017 года, в театре «Россия» состоится церемония закрытия и награждения призеров 39-ого Московского Международного кинофестиваля.

Начнется вечер «красной дорожкой»: по площади перед театром, публикой и фотокорреспондентами продефилируют звезды кино и театра, известные артисты, заметные деятели культуры и другие гости. Встречать гостей будет руководство фестиваля во главе с президентом смотра — Никитой Сергеевичем Михалковым.

Завершающий вечер фестиваля традиционно пройдет в приятном волнении: в рамках церемонии будут отмечены лучшие участники ММКФ. Первая награда была вручена в рамках церемонии открытия: приз на вклад в мировой кинематограф получил итальянский актер Франко Неро. На закрытии свое решение огласит жюри в составе: итальянской актрисы Орнеллы Мути, финского продюсера Йорна Йохана Доннера, испанского режиссера и сценариста Альберта Серра, немецкого киноэксперта Бригитту Мантей и российского художника, драматурга и режиссера Александра Адабашьяна. Жюри вручит призы-статуэтки «Святого Георгия» фильмам основного конкурса по категориям:

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Жюри конкурса документального кино в составе режиссеров-документалистов Кристиана Фрая (Швейцария), Алексея Ханютина (Россия) и Юна Джеро (Республика Корея) оценивали фильмы по двум категориям:

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Организационный комитет и дирекция ММКФ вручат свои призы:

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На фестивале также учреждены следующие призы:

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Корреспондент ИА REGNUM сообщает о самых важных и интересных моментах церемонии открытия фестиваля в прямом эфире.

17:57

Перед кинотеатром «Россия» собрались фотожурналисты и телерепортеры в ожидании начала «красной дорожки».

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18:04

Несколько часов назад в преддверии торжественной церемонии закрытия XXXIX Московского международного кинофестиваля состоялась традиционная встреча президента смотра Никиты Михалкова с представителями СМИ. Он отметил, что сохраняется уровень фестиваля: высоким остается количество и качество картин.

18:06

Начало дорожки задерживается на пять минут, но это нормально: штатная ситуация.

18:07

Одной из первых пришла Светлана Немоляева.

18:10

Гостей пригласили к дорожке! Церемония закрытия XXXIX Московского Международного кинофестиваля началась!

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18:14

Гостей встречает генеральный директор кинофестиваля — Наталья Семина.

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18:18

На красной дорожке Татьяна Михалкова в элегантном черном платье с розовым шарфиком.

18:21

Татьяна Михалкова считает, что все фильмы прекрасны, и мы победим.

18:23

Евгений Герасимов, незабвенный робот Вертер из фильма «Гостья из будущего», появляется на красной дорожке.

18:28

Леонид Павлючик поясняет, что главный приз «Слон» в равных долях присужден фильмам «Симфония для Аны» режиссеров Эрнесто Ардито, Вирны Молины и «Мешок без дна» режиссера Рустама Хамдамова.

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18:31

Светлана Немоляева нарасхват. Она исполнила заметную роль фрейлины императорского двора в фильме Рустама Хамдамова «Мешок без дна», претендующем на главные призы.

18:33

Посетивший Церемонию закрытия XXXIX Московского Международного кинофестиваля Владимир Жириновский очень доволен погодой: «Тепло, без солнца и дождя».

18:39

Президент Московского Международного кинофестиваля Никита Михалков лично встречает гостей на красной дорожке.

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18:42

Вячеслав Тельнов, пройдя по красной дорожке, присоединился к Никите Михалкову для встречи гостей.

18:47

Народная артистка России Алла Сурикова на красной дорожке.

18:47

Народ пребывает. Образовываются очереди из желающих сфотографироваться на фоне баннера.

18:54

На церемонии появляется кинорежиссёр Федор Бондарчук с дамой — Паулиной Андреевой.

19:08

Объявление с просьбой занять свои места в зале ускорило броуновское движение нарядной толпы

19:10

Итальянский актёр и кинорежиссёр Микеле Плачидо сказал, что специальное образование важно, чем поддержал мысль Никиты Михалкова, высказанную им на брифинге.

19:11

Катерина Шпица пришла на церемонию в розовом платье: «Я надеялась, что не будет дождя!»

19:11

Юлия Пересильд в тренде — в черном платье.

19:12

Катерина Шпица:

«Всё начинается с артиста, можем ругать кого угодно и сваливать ответственность, но я убеждена, что актер должен стать более сознательным, быть образованным, развивать свои навыки».

19:14

Пока Бондарчук и Анна Меликян (в алом платье) стоят в очереди в баре, по дорожке проходят последние гости.

19:14

Оксана Акиньшина дает интервью, тем временем организаторы настойчиво напоминают о скором начале церемонии.

19:18

Наталья Шахназарова — исполнительный директор кинофестиваля «Меридианы тихого»:

«Хамдамов — самое главное впечатление фестиваля!»

19:19

На церемонии можно увидеть не только актеров и режиссеров, но и отборщиков, руководителей других фестивалей, продюсеров, которых публика пока не знает в лицо.

19:20

По традиции, уже объявлены призы сообщества кинокритиков и зрительских симпатий:

• Приз жюри ФИПРЕССИ — «Апрельский сон длиной в три года» режиссёра Рютаро Накагава.

• Приз жюри NETPAC — «Обычный человек» режиссёра Понхана Кима.

• Приз жюри российской кинокритики — «Симфония для Аны» режиссёров Эрнесто Ардито, Вирны Молины и «Мешок без дна» режиссёра Рустама Хамдамова.

• Специальное упоминание жюри российской кинокритики — «Апрельский сон длиной в три года» Рютаро Накагава.

• Приз международного жюри Федерации киноклубов «Колючий взгляд» и диплом Федерации киноклубов России «За уникальную визуальную образность и поэтичность» — «Мешок без дна» Рустама Хамдамова.

• Диплом Федерации киноклубов России по решению жюри Российских программ 39-го ММКФ с формулировкой «За талантливый дебют и гармоничный актерский ансамбль из новых имен» — «Язычники» режиссёра Леры Сурковой.

• Приз зрительских симпатий — «Карп отмороженный» Владимира Котта.

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19:21

Владимир Котт, режиссер фильма «Карп отмороженный», от волнения отказался давать комментарии.

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19:27

Никита Михалков спустился в низ лестницы, попозировал фотографам и отправился давать интервью «Первому каналу»:

«Я считаю, что это был замечательный фестиваль, мы сохранили программы. Зритель идет в кинотеатры. У нас мощный фестиваль. Такая палитра кино! Любой человек может найти, что хочет. ММКФ — спокойный, деловой. Сейчас работаю над сценарием с братьями Пресняковыми. Съемки осенью. Жду вас в кинотеатрах, приходите в кино!»

19:28

Орнелла Мути появилась в платье классического чёрного цвета.

19:29

Пока жюри позирует фотографам, организаторы настойчиво призывают занять всех свои места в зале.

19:30

За событиями на красной дорожке можно смотреть, сидя в зале, как, например, на Берлинском международном кинофестивале.

19:31

Операторов и фотографов тоже пригласили в зал.

19:34

Продюсеру Светлане Кумачевой понравился фильм Фиена Троха «Дом» из программы 8 ½.

19:35

Начало:

«До начала церемонии осталось три минуты», — торжественно объявил строгий мужской голос по громкой связи.

19:37

До начала церемонии осталась одна минута. Остановили приятную музыку, повисла тревожная тишина…

19:37

Погас свет, но зал подсвечен экранами множества гаджетов, которыми продолжают пользоваться гости.

19:37

Звучат фанфары, позывные фестиваля, хорошо знакомые каждому любителю кино.

19:37

Церемония закрытия XXXIX Московского Международного кинофестиваля началась!

19:39

Ведут церемонию актер Вячеслав Манучаров и актриса Екатерина Климова.

19:41

Ведущие:

«Настал момент, которого мы так ждали!

Год назад было объявлено об учреждении приза мэра Москвы о создании образа Москвы. 26 картин, снятые за 5 лет на улицах Москвы, претендовали на награду. В шорт-лист вошло 9 фильмов»

19:44

На сцене юные артисты театра «Домисолька» поют попурри из знаменитых песен о Москве. На экране демонстрируют фрагменты фильмов.

19:47

Третью премию — 20 млн рублей — получают фильмы «Духлесс» и «Духлесс-2» режиссёра Романа Прыгунова.

Вторую премию — 30 млн рублей — получает фильм «14+» режиссера Андрея Зайцева.

19:47

На сцену пригласили Никиту Михалкова, который сыграл главную роль в лучшем фильме о Москве, но вручается-то приз ленте, снятой в течение последних 5 лет.

19:49

Никита Михалков просит успокоиться всех, кто заволновался по этому поводу:

«Прекрасно, что премия, которая посвящена фильмам, снятым в Москве, где Москва как герой»

19:51

Заместитель мэра Москвы Леонид Печатников вышел на сцену:

«50 млн и первый приз получает Анна Меликян за фильм «Про любовь».

19:53

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Анна Меликян, танцуя, выходит на сцену:

«Спасибо членам жюри. Я приехала в Москву в 17 лет и сразу этот город полюбила. Я сняла в этом городе все свои фильмы. Но город не сразу меня принял, а теперь у меня чувство, что город меня полюбил и у нас взаимная любовь».

19:54

Зал приветствует смехом фразу, что Собянин не доехал из-за пробок, но на самом деле не приехал мэр из-за болезни. Попросил Михалкова его выручить.

19:54

Приз, Серебряный Святой Георгий за лучший короткометражный фильм вручает Алексей Ханютин:

«У нас оказалось общее понимание, что такое кино, с другими членами жюри. Все решения мы принимали в полном согласии».

19:56

Алексей Ханютин:

«Программа короткометражного кино была яркая, разнообразная. Единодушно мы выделили одну картину, затронувшую очень важную для современной Европы тему.

«Скорая помощь». Режиссёр Себастиан Торнгрен Вартин, Норвегия!»

19:57

Себастиан Торнгрен Вартин:

«Не знаю, что сказать, надеюсь, вернусь через несколько лет с полнометражным фильмом».

20:00

Приз «За лучший фильм конкурса документального кино», вручает президент швейцарской киноакадемии режиссер Кристиан Ырай:

«Документальные фильмы играют ключевую роль в жизни общества, — говорит он, — поскольку благодаря хорошим документальным фильмам мы можем познакомиться с жизнью других людей. Судьба этого Серебряного Святого Георгия решалась в дискуссиях.

«Опера». Режиссера Жан-Стефана Брона!»

20:05

Ведущие церемонии сменились, теперь это Василий Ракша и Виктория Соловьева.

20:09

Орнелла Мути вручает «Приз за лучшее исполнение мужской роли»:

«Очень горда вручать этот приз. Состав жюри был замечательный, прекрасно провела время.

«Обыкновенный человек». Режиссёр Ким Понхан. Республика Корея!»

20:10

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«Я делал этот фильм 10 лет. Было непросто, но интересно. Основной проблемой было выбрать актеров, которые смогут реализовать мою идею. Хочу сказать спасибо актерам, которые согласились работать. Вместе со мной они пережили много трудностей», — сказал Ким Понхан.

20:12

Йорн Доннер вручает «Приз за лучшее исполнение женской роли»:

«Нет необходимости говорить, что художественные фильмы ничего не значат без актеров.

«Лучший из миров». Режиссёр Адриан Гойгингер!»

20:15

Приз за лучшую режиссерскую работу вручает Александр Адабашьян:

«Как было сказано, нельзя снимать без актеров. Так же сложно снимать без режиссеров. Дальше этой мудрой мысли я не двинусь, поскольку не обо мне речь…

«Жёлтая жара» режиссёра Фикрета Рейхана. Турция!»

20:16

Фикрет Рейхан:

«Благодарю, я очень счастлив и очень удивлен. Находиться в Москве для меня большое счастье. Большая честь получить эту награду. Я получаю премию за всех участников картины, большое спасибо!»

20:18

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Специальный приз жюри достается Рустаму Хамдамову за фильм «Мешок без дна». Получает приз актриса, снявшаяся в картине, Светлана Немоляева.

А то мы уже стали переживать за наших: в конкурсе было три российских фильма, и от жюри они пока ничего не получили. И вот он — Специальный приз!

20:19

Светлана Немоляева:

«Я благодарю. Я счастлива! Для меня это подарок судьбы, подарок жизни — сняться в таком фильме у такого человека. Не просто режиссера, ренессансный человек с особым даром видеть искусство, кадр, работать с актерами».

20:22

Для вручения главного приза выходит председатель Реза Миркарими:

«Прекрасно провели время. Благодарю коллег! За кинематографическую ценность и человечность —

«Хохлатый ибис». Режиссер Лян Цяо. Китай!»

20:23

Вручение приза Хамдамову встречали криками «Браво!», а китайских кинематографистов — жидкими аплодисментами.

20:24

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«Надеемся, что вопросы экологии будут решены в Китае, — говорит Лян Цяо, — Спасибо актерам, всей команде, родному университету. По пекинскому времени сейчас уже 30-е число, это день рождения моей мамы, поэтому хочу сделать ей подарок».

20:25

Продюсер фильма «Хохлатый ибис» добавляет:

«Благодарю семью, дочь, без их поддержки я бы не дошел до сегодняшнего дня. Спасибо режиссеру. Спасибо московскому кинофестивалю!»

20:27

На сцену выходит Никита Михалков:

«Благодарю жюри, это большая работа!

Я смотрел на Реза и не увидел цепи!»

На открытии Никита Сергеевич надел на председателя жюри цепь, а сейчас будет ее снимать…

20:29

Михалков:

«Кино настолько объединяет всех, что человек, из страны, которая исповедует ислам, носил на груди в течение недели Святого Георгия. Это ли не знак, что мы всегда можем договориться?» — сказал Никита Михалков перед тем, как лишить знака власти на ММКФ Резу Миркарими.

«Многие, кто носил эту цепь, возвращались с фильмом и увозили с собой Святого Георгия как приз», — Никита Сергеевич не стал приводить статистику, которую ИА REGNUM уже публиковало.

20:30

Никита Михалков:

«Вы знаете, что у Московского Международного кинофестиваля есть еще одна почетная награда — за верность актерской профессии. Прежде чем приз вручим, вы посмотрите на экране, а поможет ощутить человека и его вклад замечательная певица Зара».

20:31

Зара выходит в платье какого цвета?!

Правильно!

ЧЁРНОГО!

Поверьте на слово.

20:37

Микеле Плачидо:

«Спасибо большое!»

Вытащил из кармана портрет Станиславского и рассказал, что навестил его вчера. Поцеловав портрет, спрятал его в карман.

«Все актеры учатся по системе Станиславского. Для меня получить премию Станиславского более важно, чем «Оскар».

20:39

Микеле Плачидо:

«Поэтому я выражаю глубокую благодарность Никите Михалкову — еще одному великому мастеру. Я всегда повторяю: непонятно почему, мы, итальянцы, должны оборачиваться на США? Я всегда оборачивался на великую Россию, которая подарила мне великих писателей: спасибо, Толстой, Достоевский, Пушкин, Пастернак, Чехов. Великая русская культура! Мне немного стыдно стоять на этой сцене. Вчера американцы и европейцы решили продлить на полгода санкции против России. А вы мне вручаете премию! Это несправедливо! Сегодня я чувствую себя российским гражданином!» — добавил Микеле Плачидо.

20:40

Никита Сергеевич ответил:

«Какие санкции? Какие санкции??? Когда есть мы, которые занимаются искусством? Когда тебя в этой стране обожают много десятилетий, можешь себе представить? Поэтому, мой дорогой, нам абсолютно нечего бояться. На все санкции мы ответим творчеством!»

20:42

Никита Михалков и Микеле Плачидо объявили XXXIX Московский Международный кинофестиваль закрытым.

Ведущие прощаются с публикой:

«До скорой встречи в следующем году».

20:46

Объявляется технический перерыв на 20 минут для подготовки сцены к показу фильма закрытия.

20:47

Спасибо большое всем, кто раздели с нами волнительные моменты церемонии.

Наша картина получила второй по значимости приз — это очень хороший результат. А картина «Карп отмороженный» не осталась без наград — получила приз зрительских симпатий, которые зачастую важнее мнения небольшой группы экспертов.

20:47

Трансляция завершена.