Санкт-Петербург, 22 июля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 9 июля Временное Правительство постановило учредить особую комиссию для расследования степени участия в восстании 3—5 июля 1917 года отдельных частей войск Петрограда и его окрестностей.

Керенский в автомобиле

Утром Керенский приехал в Могилев, где беседовал по прямому проводу с Петроградом и совещался с Брусиловым. Было решено принять меры к восстановлению положения на юго-западном фронте. Керенский выехал в Петроград.

Вечером Лебедев выехал на западный фронт. Скобелев на передовых позициях выступает с призывом к наступлению в разных частях.

Заседание Бюро ВЦИК, обсудив вопрос об аресте членов ВЦИК, постановило: об аресте своего члена ВЦИК. должен быть уведомлен в 24-часовой срок. При этом президиум должен быть уведомлен о мотивах ареста. Президиуму ВЦИК должна быть предоставлена возможность следить за следствием по делу члена ВЦИК, подвергшегося аресту. Об этом своем постановлении бюро доводит до сведения членов Временного Правительства с просьбой его утвердить.

Объединенное заседание ВЦИК и ИК ВСКД заслушивает доклад Церетели по поводу полученных известий о прорыве на фронте и о новом правительстве.

«Временное Правительство преобразовалось. В состав его входит 9 членов. Решено, что будет сохранен принцип паритета, будет сохранено равенство представительства Советов и не социалистических партий».

Далее Церетели указывает, что действительной причиной расхождения князя Львова с правительством являются аграрные мероприятия. Указывает на опасность на фронте со стороны германцев и на опасность контр-революции в тылу. Предлагает снабдить Временное Правительство чрезвычайными полномочиями. Дан говорит:

«День 3 июля останется памятным днем. К счастью, в Петрограде мы подавили это движение… Перед нами вторая великая опасность — наш фронт прорван… Опасность в том, что контр-революция собирает свои силы, и для всех ясно, что мы стоим перед военной диктатурой…»

Призывает объявить Временное Правительство правительством диктатуры. Оглашает резолюцию от имени эсеров и меньшевиков.

Третье Временное правительство

Луначарский от имени большевиков и интернационалистов оглашает следующее заявление:

«Фракция в свое время высказалась против наступления, предвидя, что его политические, моральные и материальные условия неизбежно затянут империалистическую войну и тем самым нанесут удар революции и борьбе за мир. В то же время фракция считает, что переход армии центральных держав в наступление является страшной угрозой русской революции, а с нею и надежде международной трудовой демократии. Российский пролетариат и вся революционная демократия России должны апеллировать к демократии всего мира и требовать от нее содействия усилиям для немедленного заключения мира, что является единственным спасением для народных масс, всех воюющих стран.

Необходимое для спасения революции напряжение всех сил страны возможно лишь в том случае, если в тылу значительная часть рабочего класса не будет объявлена в осадном положении, если внутри страны вся борьба будет направлена исключительно против контр-революции, если рабочая и крестьянская демократия получит уверенность, что ее основные требования будут удовлетворены. Мы не должны забывать, что авангард рабочих и солдатских масс не требует и не требовал ничего иного, как передачи власти в руки Советов Р. и С. Д., а без этого невозможно достижение тех задач, которые ставит себе российская революция.

Только немедленное объявление России демократической республикой, только немедленное проведение в жизнь 8-час рабочего дня, только немедленное объявление земли всенародным достоянием с тем, чтобы условия пользования этой землей были разработаны Учредительным Собранием, создадут из различных классовых частей революционной демократии единую солидарную силу, способную справиться со всеми опасностями, которые грозят стране извне и изнутри.

В соответствии с этим и во внешней политике необходимо снять всякую тень подозрения, что русское революционное оружие служит какому-либо империализму. Необходимо вновь энергичным образом предложить всем воюющим странам мир без аннексий и контрибуций, на основе самоопределения народов, без победителей и побежденных, и решительно порвать с империалистами внутри и вне страны».

Далее выступают Авксентьев, Чайковский и Мартов, который оглашает декларацию меньшевиков-интернационалистов, призывающую армию к дисциплине и борьбе с неприятелем, революционную демократию — сплотиться вокруг Советов, Временное Правительство — направить власть против контр-революции.

Далее после выступлений Либера, Рязанова, Зенкина, Биленкина, Церетели, 252 голосами при 47 воздержавшихся принимается резолюция, оглашенная Даном:

«Признавая положение на фронте и внутри страны угрожающим военным разгромом, крушением революции и торжеством контр-революционных сил, объединенное собрание ВЦИК и ИК ВСКД постановляет:

1. Страна и революция в опасности.

2. Временное Правительство объявляется правительством спасения революции.

3. За ним признаются неограниченные полномочия для восстановления организации и дисциплины в армии, решительной борьбы со всякими проявлениями контр-революции и анархии и для проведения всей той программы положительных мероприятий, которая намечена в декларации.

4.Обо всей своей деятельности министры-социалисты докладывают объединенному собранию Исполкомов не менее двух раз в неделю».

Затем собрание принимает 5 воззваний, опубликованных 11 июля: к армии, населению, рабочим и работницам, Советам и крестьянам.

Лев Каменев

Арестован Каменев.

В Красноярске состоялась большая демонстрация, организованная большевиками и профсоюзами. В шествии участвовало до 10 тысяч рабочих и солдат. Лозунги: «Вся власть Советам!» и т. п.

В Гельсингфорсе на соединенном совещании всех местных центральных организаций судовых и ротных комитетов обсуждался политический момент и события в Балтфлоте. Резолюции судов сходятся на той мысли, что постановление Центрального БалтийскогоКомитета об аресте Дударева было вынесено под влиянием опасений во всем флоте за то, что в Петрограде может восторжествовать контр-революция. «Петропавловск», «Республика» заявили, что они безусловно против расформирования Комитета.

Но выясняется из прений, что в настроении флота произошел перелом. Большинство судов против роспуска и переизбрания Комитета и исключения отдельных лиц из общего состава судовых команд не возражают. Но исключение это не должно носить насильственного характера, и против обвиняемых правительство должно представить доказательство их виновности.

«Известия» пишут:

«В ночь с 9 на 10 июля к одной из береговых батарей Сестрорецка явилась вооруженная толпа демонстрантов с лозунгами свержения Временного Правительства Толпа сделала попытку захватить орудия и снаряды батареи, но встретила решительный отпор, после чего направилась в лес, где продолжала беспорядочную стрельбу до 3-х часов ночи».

Радек, Ганецкий, Воровской-Орловский поместили в газетах Стокгольма письмо, где сообщают:

«Временное Правительство в Петрограде, составившееся из представителей помещиков-капиталистов, мелкой буржуазии и социал-патриотов, пыталось в потоках крови задушить массовое движение в рядах русской армии и русского пролетариата. Чтобы скрыть, что социал-патриоты ни на йоту не уступают царизму и капиталистам, купаясь в крови пролетариата, они состряпали заговор против большевиков, выставив их вождей, как агентов Германии, и покусились на свободное существование авангарда русской революции под предлогом борьбы со шпионажем».

Далее идет опровержение клеветы, взводимой на Ленина и других.

Открылась Московская окружная конференция большевиков, на которую явились представители партийных организаций Московской губернии, представлявшие до 9 тысяч организованных членов.