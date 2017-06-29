Набережные Челны, Татарстан, 29 июня, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Собрание акционеров состоялось 23 июня 2017 года в Набережных Челнах. На нем присутствовали Президент Татарстана Рустам Минниханов, глава корпорации Ростех, председатель Совета директоров ПАО «КамАЗ» Сергей Чемезов, генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин, представители СМИ.

Пресс-служба «КамАЗа» Беспилотный Шаттл Камаз

Сергей Когогин:

«В следующем году, в первом полугодии, планируем изготовить два Шаттла для перевозок. Пока нет, к сожалению, нормативной базы, не определены ответственные за перевозку людей беспилотными транспортными средствами».

Отметим, что на предприятии существует собственная программа развития беспилотного транспорта. Сроки её реализации обозначены до 2025 года.

Что касается работы беспилотников на ЧМ 2018, то совместно с мэрией Казани автопроизводитель запланировал выделить отдельную полосу движения, чтобы в тестовом режиме перевозить малые группы людей. Об этом пишет корпоративная газета «Вести Камаза».

Кроме того, по словам Когогина, в аэропорту Бегишево поставят Шаттл для пассажиров бизнес-класса. Перевозка будет осуществляться в VIP-зал. Это небольшое расстояние. Но, по словам генерального директора КамАЗа, это их зона ответственности.

И действительно, на данный момент основной проблемой в сфере создания беспилотников эксперты считают отсутствие законодательной базы.

Артур Мурадян, исполнительный директор TRAFT:

«В законодательстве отсутствует определение беспилотного транспортного средства и водителя-оператора беспилотника. Нет регуляторных понятий, кому предъявлять претензии в случае ДТП. Последние значимые шаги в этом направлении делались еще в марте 2016 года, когда Комиссия ГД РФ по развитию стратегических информационных систем проводила круглый стол, на котором чиновники согласовали проект ряда будущих изменений и поправок в ПДД, уголовный и гражданский кодексы, которые должны будут регулировать вопросы беспилотного транспорта на дорогах общего пользования. С тех пор заметного законодательного развития тема не получала».

В заключение добавим, что явного лидера в сфере беспилотного транспорта в России пока нет. Но почти у всех автопроизводителей есть собственные программы развития этого направления.

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