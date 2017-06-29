Москва, 29 июня, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Российская валюта укрепляется, развивая коррекцию от минимумов при поддержке дорожающей нефти. Котировки черного золота продолжают медленно, но верно двигаться в северном направлении, уповая на спад активности сланцевых производителей США в ответ на недавний обвал цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр (МФЦ)» Константин Жуковский.

ИА REGNUM Рубль

Поддержку рублю, по его мнению, также оказывают спекуляции на тему того, что на ближайшем заседании Банк России не станет снижать ставки на фоне замедления инфляции и недавнего снижения курса национальной валюты.

«В более широкой перспективе в пользу ограниченных перспектив падения рубля говорит сохранение привлекательности российских активов в глазах иностранных инвесторов, о чем говорит высокий спрос нерезидентов на ОФЗ в рамках аукционов Минфина. Тот факт, что тема расширения санкций со стороны Америки не отпугнула зарубежных игроков, является позитивным долгосрочным сигналом для рубля», — отметил эксперт.

«В ближайшее время валюта продолжит в основном ориентироваться на динамику нефти. Есть предпосылки продолжения отката актива от минимумов, хотя для более активного роста потребуется дополнительный сигнал, а таковых пока не ожидается», — считает он.

«Представители ОПЕК снова дали понять, что не обсуждают дополнительного сокращения добычи, но рынок пока и не рассчитывает на такие шаги, пытаясь восстановиться самостоятельно. И по большей части текущая ситуация в сырьевом сегменте способствует дальнейшим покупкам рубля», — уверен Жуковский.

«В пользу российской валюты также играет ослабление позиций доллара. После того, как ЕЦБ и Банк Англии просигнализировали о намерении перейти к ужесточению политики, «американец» заметно поник и может продолжить снижение, если монетарные власти не откажутся от своих слов. С одной стороны, ужесточение риторики мировых ЦБ негативно для рубля, поскольку контрастирует со снижением ставки в России, но с точки зрения позиций доллара этот фактор способен помочь рублю в дальнейшем восстановлении», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня официальные курсы Центробанка РФ составляют 59,54 рубля за американскую валюту и 67,68 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 66 и 173 копейки соответственно.

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