Курск, 29 июня, 2017, 15:03 — ИА Регнум. В Курской области за 2016 год и пять месяцев 2017-го было выявлено 292 преступления коррупционной направленности. Такие данные привели в областной прокуратуре на координационном совещании руководителей правоохранительных органов по вопросам противодействия коррупции, сообщает портал «Друг для друга».

Уголовное дело

Правоохранительные органы с января 2016 по июнь 2017 года выявили 292 преступления коррупционной направленности. Из них 31 было совершено в крупном или особо крупном размере.

Должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления совершили 49 коррупционных преступлений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, громкий коррупционный скандал разгорелся в Курской области в июне 2017 года. Вице-губернатор Василий Зубков был арестован по подозрению в получении взятки.

По версии следствия, за помощь строительной компании в 2015 году он якобы получил в подарок гараж, стоимость которого составляла более миллиона рублей гараж. Взамен он помог ввести в эксплуатацию многоэтажный жилой дом, построенный с нарушениями. Правда, адвокат Зубкова настаивает, что стоимость гаража составляет не более 400 тысяч рублей, а на ход дела с домом на улице Марата он повлиять с помощью своего служебного положения не мог.

В деле есть еще три фигуранта: посредник — бывший подчиненный Зубкова Андрей Занин, а также представитель строительной компании Александр Филимонов и Наталья Кретова.

Басманный суд Москвы постановил заключить Зубкова под стражу до 4 августа. Это решение защита вице-губернатора обжаловала. Филимонова на два месяца поместили под домашний арест, потому что он пытался скрыться от следствия, а с Кретовой взяли подписку о невыезде.

Параллельно с расследованием дела вице-губернатора началось судебное разбирательство вокруг злополучного дома. Управление по охране объектов культурного наследия Курской области через суд добивается сноса многоэтажного дома на улице Марата, за который Зубков якобы и получил в подарок гараж. Дом возводила компания «СК Своя квартира». Его признали самостроем, но фирма продолжила работы и продала еще несколько квартир. Теперь жильцы новостройки пытаются убедить суд не оставлять их без жилья.