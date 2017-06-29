Донецк, 29 июня, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг, 29 июня, отрыли минометный огонь по селу Спартак. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили в оперативном командовании ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

«Украинские силовики в 13:40 открыли огонь по с. Спартак с применением минометов 122 мм», — говорится в сообщении.

В настоящее время местные власти устраняют последствия обстрелов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители двух восточных областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили армию против мирных жителей Луганской и Донецкой областей.

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