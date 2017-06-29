Россия поставит Турции противоракетный комплекс C-400
Москва, 29 июня, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Москва и Анкара договорились о поставке противоракетных комплексов С-400 в Турцию, сообщает 29 июня Anadolu.
По словам помощника президента России Владимира Кожина, контракт был согласован, но вопрос по кредиту пока не решен.
Как отмечает помощник президента, Россия не видит никаких препятствий для поставки системы С-400 в Турцию, в том числе ее не смущает ее членство в НАТО.
Система противоракетной обороны С-400, является российской системой ПРО нового поколения. Изделие способно уничтожать баллистические и крылатые ракеты противника.
Система может отслеживать до 300 целей одновременно. Противоракеты способны достигать высоты 27 км.
Напомним, отношения между Москвой и Анкарой значительно улучшились после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган принес свои извинения за сбитый российский бомбардировщик.