Москва, 29 июня, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Москва и Анкара договорились о поставке противоракетных комплексов С-400 в Турцию, сообщает 29 июня Anadolu.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

По словам помощника президента России Владимира Кожина, контракт был согласован, но вопрос по кредиту пока не решен.

Как отмечает помощник президента, Россия не видит никаких препятствий для поставки системы С-400 в Турцию, в том числе ее не смущает ее членство в НАТО.

Система противоракетной обороны С-400, является российской системой ПРО нового поколения. Изделие способно уничтожать баллистические и крылатые ракеты противника.

Система может отслеживать до 300 целей одновременно. Противоракеты способны достигать высоты 27 км.

Напомним, отношения между Москвой и Анкарой значительно улучшились после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган принес свои извинения за сбитый российский бомбардировщик.