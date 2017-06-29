Нью-Йорк, США, 29 июня, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Организация объединенных наций 28 июня выразила свое неприятие «любого насилия» в Венесуэле и заявила, что ее представители внимательно следят за развитием ситуации в стране после атаки с вертолета резиденции Верховного суда и офиса Министерства внутренних дел, сообщает El Nacional.

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«Очевидно, что мы твердо выступаем против любого насилия в любом месте», — заявил Стефан Дюжаррик пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Дюжаррик добавил, что ООН продолжает «пристально» следить за ситуацией в Венесуэле, где по данным прокуратуры, уже, по меньшей мере, 76 человек были убиты в ходе демонстраций в поддержку и против правительства Николаса Мадуро.

Свое осуждение атаки на правительственные учреждения Венесуэлы отдельно выразили Колумбия, Куба, Боливия, Эквадор, Никарагуа, Гватемала, Палестина и Турция.

Напомним, по данным властей Венесуэлы, 27 июня действующий сотрудник следственного отдела полиции Оскар Перес угнал ведомственный вертолет и пролетел над центром города Каракас. Позднее власти сообщили, что с борта вертолета было обстреляно Министерство внутренних дел, а затем на резиденцию Верховного суда были сброшены четыре гранаты, три из которых взорвались.

Ответственный за теракт Оскар Перес выложил видео в соцсетях, где на фоне вооруженных людей в масках и военной форме призывает президента Николаса Мадуро к отставке и угрожает восстанием вооруженной «коалиции» военных и гражданских.