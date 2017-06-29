Вашингтон, 29 июня, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон устроил скандал в Белом доме, накричав на руководителя кадрового управления Белого дома Джонни де Стефано из-за того, что начальник кадров отклонил предложенные Тиллерсоном кандидатуры на пост своих замов.

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Об этом 29 июня пишет газета Politico со ссылкой на очевидцев инцидента. По данным издания, это произошло 23 июня.

Отругав Де Стефано, Тиллерсон обрушился на сотрудников Белого дома с обвинениями в утечках данных, которые портят ему репутацию. По мнению госсекретаря США, руководитель кадрового управления некомпетентен и не может подобрать людей в Госдепартамент.

Также Тиллерсон на повышенных тонах напомнил присутствовавшим при скандале о том, что президент США Дональд Трамп обещал предоставить дипломату полную свободу в вопросе назначения заместителей.

Источники издания отмечают, что на встрече в Белом доме присутствовали также руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс, политический советник и зять Трампа Джаред Кушнер и руководитель аппарата госсекретаря Маргарет Петерлин.

При этом подобные вспышки не свойственны Тиллерсону, который считается спокойным и уравновешенным человеком. После того, как глава Госдепа США ушел из Белого Дома, Кушнер прокомментировал его срыв, назвав его «непрофессиональным».