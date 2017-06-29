Барнаул, 29 июня, 2017, 14:53 — ИА Регнум. По итогам первых пяти месяцев 2017 года в Алтайском крае зафиксировано снижение смертности населения от управляемых причин. Об этом сообщает сегодня, 29 июня, краевой Минздрав со ссылкой на Алтайкрайстат. Отмечается при этом, что в сравнении с данными за пять месяцев 2016 года, смертность от болезней органов дыхания снизилась на 11,9%, от транспортных несчастных случаев — на 7,2%, от туберкулеза — на 3,5%, от болезней органов кровообращения — на 3,4%.

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Также сообщается, что в январе — мае 2017 года в регионе родилось более 10,4 тысячи детей, а количество зарегистрированных браков увеличилось на 4,3%.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в регионе наблюдалось и снижение младенческой смертности. Показатель смертности детей в первые шесть дней жизни снизился тогда на 11,1%, а общий показатель детской смертности — на 18%.

По словам главного врача детской городской клинической больницы №7 Барнаула Владимира Токарева, положительная динамика достигнута за счет реконструкции системы родовспоможения и детских лечебных учреждений.

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Еще значительней улучшить данные показатели призван перинатальный центр «Дар», открывшийся в конце 2016 года в Барнауле.