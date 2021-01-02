Саратовская область, 27 июля, 2004, 13:21 — ИА Регнум. В соответствии с разрешением СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) в начале августа 30 птенцов дрофы, искусственно выращенных в Саратовской области, должны отправиться на постоянное место жительства в Англию. Основные документы на их вывоз, в том числе и соответствующая лицензия Министерства экономического развития и торговли РФ, уже получены.

Дрофа занесена в Красную книгу России, и все работы по ее сохранению и восстановлению проводятся при обязательном разрешении МПР России и под обязательным контролем ГУПР по Саратовской области. В рамках проекта после получения соответствующих разрешительных документов было спасено 60 яиц из гибнущих во время сельхоз работ кладок дрофы, из которых впоследствии вылупилось 56 птенцов: 30 будут отправлены в Великобританию, остальные - останутся в области и будут выпущены на волю.

Как сообщает пресс-служба ГУПР по Саратовской области, в настоящее время идет выбор подходящей территории, по всей видимости, это будут те же места, где были собраны яйца дроф. Выпущенные в природу, птенцы не останутся без присмотра. На девяти из них будут установлены специальные датчики, что позволит получать постоянную информацию об их местонахождении.

Положительный опыт Саратовского филиала Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН по сохранению и восстановлению популяции дрофы давно известен за пределами области. Работы, проводимые на территории региона, привлекли к себе внимание и зарубежных специалистов. В 2003 году правительство Великобритании приняло решение о восстановлении английской популяции дрофы. Консорциум "Большая дрофа" (Великобритания) и Российская Академия Наук подписали в 2003 году Меморандум о сотрудничестве в этом направлении. Основные научные работы запланированы на территории Саратовской области, - сообщает ГТРК "Саратов".