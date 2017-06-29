* ИГ — запрещённая в России организация

Мосул, Ирак, 29 июня, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Вооруженным силам (ВС) Ирака удалось полностью освободить город Мосул от боевиков международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передают Вести.Ru, сообщило Министерство обороны Ирака.

Иван Шилов ИА REGNUM Войска Ирака

«В настоящий момент ни одного района города в руках боевиков не осталось», — говорится в сообщении.

Ранее представители командования ВС Ирака заявляли, что отряды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) держат под контролем менее 1% исторических кварталов Мосула.

Как сообщало ИА REGNUM, войска Ирака при поддержке курдских сил и войск американской антитеррористической коалиции начали операцию по освобождению Мосула в октябре 2016 г. Только к началу мая 2017 г. силовики зачистили от боевиков восточную часть города, переправились через Тигр и приступили к освобождению Западного Мосула.

Бои за город сопровождались огромным количеством жертв среди мирного населения. Счёт погибших идет на тысячи, точные подсчеты пока не проводились.

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