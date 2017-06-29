Багдад, 29 июня, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Вооруженные силы Ирака заявили 29 июня, что освобождение мечети али-Нури знаменует собой конец террористического халифата, сообщает Reuters.

Mstyslav Chernov Силы Ирака в Мосуле

Освобождение древней святыни на территории города Мосул является символическим актом, означающим падение самопровозглашенного халифата, уверены военные.

«Их фальшивое государство пало», — подчеркнул представитель вооруженных сил Ирака бригадный генерал Яхья Расул.

Багдад ожидает, что военные действия прекратятся в ближайшие дни, так как боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) практически выбиты из всех районов старого города в западном Мосуле.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади поручил довести дело до конца, говорится в заявлении его администрации.

Напомним, вооруженные силы Ирака заканчивают освобождение западного Мосула, в мечети аль-Нури которого было провозглашено в 2014 году создание халифата.