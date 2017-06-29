Калуга, 29 июня, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Только 6474 инвалида или 28,4% от общего числа людей с ограниченными возможностями трудоспособного возраста, проживающих в Калужской области, имеют постоянное место работы. Всего в регионе проживает 82,4 тысячи инвалидов, включая 22,8 тыс. человек в возрасте до 55 лет, сообщили 29 июня корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Blog.dokument24.ru Трудовая Книжка

Согласно норме, прописанной в приказе Минтруда России, минимальный порог трудоустройства инвалидов составляет 35,5%. В Калужской области этот норматив выполнен лишь частично. В 2017 году местные власти надеются довести, что число трудоустроенных инвалидов достигнет 8385 человек.

Большинство людей с ограниченными возможностями здоровья находят работу только за счёт выделяемых квот: на калужских предприятиях трудоустроены 4,4 тыс. человек. В 2017 году работодателями уже заявлено около 800 вакансий, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. За пять месяцев 2017 года доля инвалидов, получивших работу после обращения, составила 56%.

Напомним, программа трудоустройства инвалидов действует в регионе с 2012 года. По итогам 2016 года доля занятости инвалидов от числа инвалидов, обратившихся за содействием в трудоустройстве, составила 57%. По этому показателю Калужская область лидирует в Центральном федеральном округе более трёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд предлагает создать региональный фонд для поддержки занятости инвалидов. Фонд планируется сформировать из взносов работодателей. В настоящее время в России проживают более 13 млн инвалидов (что составляет около 9% населения страны), а также свыше 40 млн маломобильных граждан (27,4% населения).