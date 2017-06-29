Москва, 29 июня, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» получила уведомление Администрации транспортной безопасности (АТБ) США о введении новых мер безопасности. Об этом сообщили агентству «Прайм» в российской авиакомпании.

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«АТБ США уведомила «Аэрофлот» о введении дополнительных мер авиационной безопасности», — говорится в сообщении.

В сообщении российской авиакомпании отмечается, что новые меры касаются всех зарубежных перевозчиков, выполняющих полеты в США. Представители «Аэрофлота» в настоящее время осуществляют анализ содержимого уведомления для проведения соответствующих мероприятий.

Ранее власти США объявили о введении новых мер безопасности, касающихся иностранных пассажирских самолетов.