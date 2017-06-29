Лавров и Тиллерсон встретятся на саммите G20 в Германии
Москва, 29 июня, 2017, 14:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в Гамбурге в ходе саммита G20 со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном.
Об этом сообщил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, было бы «абсолютно неестественно», если бы, будучи в Гамбурге, Лавров и Тиллерсон не встретились бы и не обсудили «все вопросы».
Рябков добавил, что ввстречи проходят постоянно, контакты идут.
«Дело в том, что в условиях крайне токсичной, отравленной атмосферы в российско-американских отношениях, сложившейся в США, обсуждать, что, где и когда рассматривать, с кем и как контактировать, было бы, наверное, во вред делу», — уточнил дипломат.
Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон за несколько часов до обнародования пресс-службой Белого дома последнего заявления по Сирии связывался по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сделал заявление, касающееся ситуации в Сирии. Он сообщил, что, по мнению Вашингтона, руководство Сирии занято «потенциальной подготовкой» к атаке с использованием химического оружия.