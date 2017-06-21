Владимир, 29 июня, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Во Владимирской области разгорелся очередной скандал, связанный со сферой здравоохранения. К счастью, речь идет не о возможной ошибке врачей, а о том, как чиновники департамента здравоохранения общаются с гражданами.

Павел Андреевич Федотов. Свежий кавалер. 1846

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Елена Овчинникова на выездном заседании коллегии департамента, которое прошло в Собинском районе, в ответ на возмущениt жителей заявила, что у нее «IQ повыше» и посоветовала «сидеть и слушать». Разговор между властью и людьми прошел на крайне повышенных тонах.

Как сообщает портал «Зебра ТВ», спор возник между чиновницей и местной жительницей, которая руководит похоронной компанией. Что именно в речи чиновников обидело предпринимательницу, неизвестно. Предполагается, что речь шла о нечестных ритуальных компаниях. Скандал произошел после того, как зал покинул глава администрации Собинского района Александр Разов. Жители начали возмущаться, что глава ушел с такого важного мероприятия.

«А почему собрали людей говорить о здравоохранении, а задели предпринимателей и ритуальщиков? Почему такое безобразие начинается? Глава, значит, всех обвинил, что вы все такие недобросовестные, собрался и пошел! Это что за безобразие опять устроили?» — выкрикнула жительница.

В ответ на это замдиректора департамента и произнесла слова об IQ:

«Я не буду вас перекрикивать — IQ у меня повыше, чем ваш. Если вам чего-то не нравится, пожалуйста, выходите. Поэтому спокойно сидите и слушайте меня».

После этого слова представителям общественности не дали, пишет издание.

Как отмечает портал «ПроВладимир», у собравшихся было много вопросов к департаменту. К примеру, почему в районе несколько территорий оказались без возможности получить медицинскую помощь? Кроме того, в районе сложно получить льготные лекарства.

ИА REGNUM напоминает, что 28 июня пресс-служба регионального СКР сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» по факту смерти двух новорожденных детей в больнице Александровского района. Сразу две роженицы обратились с заявлениями о том, что помощь им была оказана ненадлежащим образом. В обоих случаях работал один и тот же состав врачей.

Ранее во Владимирской области после личного вмешательства председателя СК России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело о смерти пациента больницы. Мужчина был пациентом ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница». 16 сентября 2016 года его госпитализировали с пневмонией и провели курс неотложных процедур, врач назначил ему лечение. На следующий день соседи по палате сообщили медперсоналу, что больной самостоятельно покинул больницу. Родственники мужчины сообщили об его исчезновении в органы внутренних дел, после чего начались его поиски.

Кроме того, до сих пор во Владимирской области вспоминают дело роженицы, которая впала в кому после родов. Супруг умершей уверен, что причиной стала ошибка врачей. Спустя некоторое время женщина умерла в московской клинике, куда ее перевели. Региональные власти тогда сообщили о том, что врачи сделали все, что могли, а причиной могло быть заболевание, перенесенное в детстве. Сейчас, по данным СМИ, у супруга погибшей есть официальные документы, которые подтверждают отсутствие каких-либо генетических заболеваний и патологий.