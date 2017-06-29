Переславль-Залесский, Ярославская область, 29 июня, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Сотрудники Переславского музея-заповедника в Ярославской области обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг планируемого переезда музея из комплекса Успенского Горицкого монастыря. Срок переезда музея истекает в следующем году, а новое здание для музея отсутствует. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщило руководство музея.

Wikimedia.org Переславский музей-заповедник

Правительство Ярославской области в 2010 году приняло решение о передаче ансамбля Горицкого монастыря епархии Русской православной церкви. В срок до 2018 года Переславский музей-заповедник должен освободить помещения, в которых располагается 14 экспозиций, около 100 000 фондовых предметов, обширная научная библиотека с изданиями XVIII—XX веков.

С 2013 года обсуждается возможность перевода экспозиций и фондов музея в корпуса завода «ЛИТ» в центре города, у кольца древних валов. Музей провел маркетинговый анализ для разработки концепции с учетом переезда в новые здания и получил заключение ГОСНИИРа о необходимости расширения площадей, изучил мнения музейных специалистов и экспертов о размещении музея на новой площадке.

«Завод «Лит» получил независимую оценку стоимости своих корпусов, которая составила 441 миллионов рублей. Строительство нового здания современного музейного комплекса обойдется бюджету области от 1 до 5 миллиардов рублей. Мы плотно сотрудничали с прежним руководством области. Наши планы были предложены в инвестиционную программу развития области. Но в 2015 году из-за кризиса финансовая ситуация повисла в воздухе, и мы не знаем, что с нами будет», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Переславского музея-заповедника Татьяна Рыченкова.

Получить оперативный комментарий департамента культуры Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM не удалось.