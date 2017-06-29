Калуга, 29 июня, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Общая сумма задолженности по зарплатам в Калужской области по состоянию на 22 июня 2017 года составила 165 млн 780 тыс. рублей. Нарушение выплат зафиксировали на 65 предприятиях региона. Всего без оплаты труда остались 3011 человек. При этом долги по зарплате в бюджетных учреждениях отсутствует, сообщили 29 июня корреспонденту ИА REGNUM в Государственной инспекции труда по Калужской области.

Anton Starikov Деньги

За первые шесть месяцев 2017 года в регионе погасили задолженность на сумму более 90 миллионов рублей долгов. Долгожданную зарплату получили 3 тыс. человек.

Инспекторы Государственной инспекции труда провели свыше 250 проверок на предприятиях Калужской области, в ходе которых выявлено 299 нарушений трудового законодательства в части оплате труда. За выявленные нарушения 144 работодателя привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 2,39 млн рублей. Еще 13 руководителей получили предупреждения.

На 65 предприятиях проверки ещё не завершены, но они уже внесены в реестр организаций-задолжников.

В начале 2017 года на долги по заработной плате жаловались сотрудники трёх организаций региона: ЗАО «Розовый сад», где работникам задолжали 47,9 млн рублей, АО «Калужское опытное бюро моторостроения» — 3,5 млн рублей и ЗАО «Думиничский завод» — свыше 3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 мая 2017 года общая сумма задолженности по зарплатам в России составила 3 млрд 797 млн рублей. Предприятия не выплатили зарплату 68 тыс. сотрудникам. Наибольший процент задолженности приходится на обрабатывающие производства (42%), 29% — на сферу строительства, 10% — на добычу полезных ископаемых, 7% — на транспорт, а 5% — на сельское хозяйство.