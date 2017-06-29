Брюссель, 29 июня, 2017, 13:11 — ИА Регнум. В результате того, что энергетическое сотрудничество России и Евросоюза в последнее время все больше политизируется, российские присутствие на энергорынках ЕС в ближайшие двадцать лет будет уменьшаться. Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР).

lalabell68 Нефтяная вышка

Отмечается, что доля РФ на европейских энергетических рынках будет сокращаться из-за политизации совместной работы в этой области. Также этот процесс связан с поиском ЕС альтернативных поставщиков энергоресурсов, инновационных решений. В связи с этим России необходимо диверсифицировать рынки сбыта энергоносителей и национальный экспорт в целом. Также в ЦСР полагают, что РФ надо держать дистанцию относительно внутриполитических процессов внутри ЕС, не поддерживать ультраправые и ультралевые силы. Вместе с этим важно использовать традиционно прочные двусторонние отношения с ведущими странами Европейского союза, постепенно преодолевать сложности в отношениях с проблемными для России партнерами.

В долгосрочной перспективе Евросоюз для России останется основным торгово-экономическим партнером. Но в целом Москва с Брюсселем расходятся по ряду важных политических вопросов. Так, например, из-за украинского кризиса было заморожено сотрудничество по большинству направлений, говорится в докладе Центра стратегических разработок.

Помимо этого, в Евросоюзе появилась новая основополагающая база отношений с Россией. РФ в ней считается одной из главных угроз безопасности ЕС. Несмотря на это, все же имеется немало возможностей, которые могут минимизировать ущерб от украинского кризиса. Специалисты ЦСР считают, что такие возможности должны быть «незамедлительно использованы» вместе с решением украинского вопроса и других политических проблем.

Противоречия между РФ и ЕС, возникающие в области политических интересов, не должны стать тормозом в диалоге по визовому вопросу. На экспертном уровне должны быть проработаны потенциальные экономические выгоды для России, а также технологии реализации разных вариантов упрощения визовых процедур и их замены другими формами контроля, подчеркивают в ЦСР.

ИА REGNUM писало, что ранее Сенат США большинством голосов одобрил законопроект, предполагающий введение новых ограничительных мер против ТЭК России. В документе, например, говорится об ограничении срока кредитования российских компаний, занятых в нефтегазовой сфере, по финансированию российских трубопроводных экспертных проектов. Так, введение новых санкций США в отношении РФ может быть направлено, главным образом, против газопровода «Северный поток-2». Европейские политики негативно отреагировали на возможное введение новых антироссийских санкций. МИД Германии и канцлер Австрии выпустили совместное заявление о том, что это угрожает европейским компаниям, занятым в совместных с Россией энергетических проектах.

В то же время против реализации «Северного потока-2» 22 июня выступил глава комитета Европарламента по промышленности и энергетике Ежи Бузек. Он заявил, что в Европарламенте не поддерживают соответствующий проект. Дискуссии по этому поводу продолжаются. Причем еще в середине мая глава самой влиятельной группы в Европарламенте — фракции Европейской народной партии — Манфред Вебер призвал приостановить реализацию «Северного потока-2». Против российского газопровода выступает и Еврокомиссия, несмотря на то, что, по признаю самого ЕК, у нее нет возможности заблокировать проект с юридической точки зрения.

Однако 27 июня шесть операторов газотранспортных систем (ГТС) из Германии, Австрии и Чехии направили ЕК письмо с выражением поддержки проекта строительства газопровода «Северный поток-2». В Еврокомиссии подтвердили, что письмо получено.

Напомним, что энергетика является одной из основных сфер сотрудничества между Россией и ЕС. По итогам 2016 года доля России на газовом рынке увеличилась более чем до 30%, некоторые европейские страны закупают только российское голубое топливо. В особенности это касается прибалтийских стран. Доля РФ на рынке газа Германии достигает 60%. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, экспорт газа из РФ к 2040 году вырастет почти на 25%. Поставки голубого топлива будут как традиционно производиться в Европу, так и по новым газопроводам в Китай.