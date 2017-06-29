Ростов-на-Дону, 29 июня, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области взвесили все «за» и «против» введения курортного сбора. Народные избранники посчитали, что на Дону такое новшество преждевременно, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

ИА REGNUM Вид на реку Дон

В заседании круглого стола на тему: «Курортный сбор: вводить или не вводить?», который в эти дни также прошёл во многих других российских регионах, помимо депутатов приняли участие туроператоры и общественные деятели. В частности, представители туриндустрии выступили против нововведения, так как курортный сбор существенно повлияет на стоимость отдыха. Это, в свою очередь, сократит интерес любителей путешествий к внутреннему туризму.

«В июне донской губернатор подписал распоряжение о создании рабочей группы по разработке закона о развитии туризма в Ростовской области. Неоднократно члены рабочей группы обсуждали этот вопрос, ни один из экспертов не сказал об актуальности курортного сбора на территории Ростовской области, и я с этим полностью согласна. Наш регион имеет прекрасный потенциал для развития выездного туризма, но курортный сбор — это всё-таки пока не наша тема», — считает председатель комитета донского Заксобрания по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина.

Читайте по теме: Развивать туризм в Ростовской области в кризис опасно, но возможно: мнение

«Тихий Дон»: В Ростовской области запущен путеводитель для туристов

По мнению участников совещания, законопроект нуждается в доработке. Во-первых, необходимо рассмотреть вопрос о внесении в список льготников студентов, а также уточнить критерии отбора участников эксперимента.

Напомним, по мнению экспертов, туризм на Дону должен приносить серьезный доход. Тем более что Ростовской области есть, чем привлечь туристов.

«В регионе сохранен казачий колорит станицы Старочеркасской, Новочеркасска, станицы Вешенской. Привлекает гостей и основанный Петром Великим Таганрог — родина писателя Антона Чехова, актрисы Фаины Раневской, также здесь был зарожден российский флот. Практически в черте Ростова находится контактная зона античного мира — «Танаис» и ираноязычных кочевников (скифы, сарматы), рядом расположена генуэзская колония, турецкая крепость — Азов. Все это просто нужно правильно презентовать», — придерживается мнения директор института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделю назад Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении в четырех субъектах РФ курортного сбора. Документ предлагает установить взнос в Крыму, а также Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях.

Действовать новшество будет в течение пяти лет, начиная с 1 января 2018 года. Если эксперимент окажется успешным, то курортный сбор может быть введен на всей территории РФ.

Ранее по теме: Госдума вводит курортный сбор