Рязань, 29 июня, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Бывший заместитель председателя правительства Рязанской области Владимир Трушкин подозревается в получении взятки в значительном размере от руководителя строительной фирмы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области. Сейчас бывший чиновник задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Задержание

С 30 декабря 2014 года по 23 сентября 2016 года Трушкин занимал должность первого заместителя главы администрации города Рязани. Следователи считают, что в июле 2015 года Трушкин получил от предпринимателя 80 тысяч рублей. За это он обещал руководителю строительной компании общее покровительство.

«В настоящее время Владимир Трушкин задержан и дал показания об обстоятельствах, интересующих следствие. Проводятся первоначальные следственные действия, направленные на сбор доказательств виновности подозреваемого, в том числе по иным фактам коррупционных преступлений», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что Владимир Трушкин позже занимал пост заместителя председателя правительства. Он был уволен 8 июня. Как сообщают местные СМИ, увольнению предшествовала выемка документов.

На посту зампреда 60-летний Владимир Трушкин курировал деятельность министерств транспорта и автомобильных дорог, строительного комплекса, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Сейчас в Рязани в суде рассматривается дело бывшего главного архитектора Рязани, которая также обвиняется в получении взяток от представителя строительной фирмы. Наталья Харибутова обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2, п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах»).

Следствие считает, что экс-архитектор Рязани в 2014 и в 2016 году получила от директора строительной фирмы билеты на курорты Таиланда, Малайзии и Турции. Летала отдыхать она вместе со своей дочерью. Кроме того, бизнесмен оплачивал и гостиницу, и доставку из Рязани в Москву и обратно. Общая сумма взяток составила 2,6 млн рублей. За это главный архитектор города обещала покровительство фирме.

Дело рассматривает Советский районный суд Рязани. Первое заседание состоялось 28 июня. На нем было оглашено обвинительное заключение.

«Подсудимая признала свою вину по всем эпизодам предъявленного ей обвинения. Следующее судебное заседание назначено на 14 июля 2017 года», — сообщает пресс-служба Рязанского областного суда.