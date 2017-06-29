Ярославль, 29 июня, 2017, 12:40 — ИА Регнум. В Ярославле «Почту России» могут оштрафовать за несвоевременную доставку писем полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Роскомнадзора по Ярославской области.

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На работу почты пожаловался депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев. Ответ на его запрос из УМВД России по Ярославской области вместо положенных законом двух дней шел пять. Депутат написал жалобу в областную прокуратуру, а та передала ее в Роскомнадзор.

«По данному факту будет возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ФГУП «Почта России», ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 3 ст. 14.1. КоАП РФ», — говорится в ответе Роскомнадзора по Ярославской области депутату.

Дело будет передано в арбитражный суд Ярославской области, почтовикам грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей.