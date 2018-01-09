Кызыл, 29 июня, 2017, 12:31 — ИА Регнум. На гражданском форуме в Туве представители молодёжного движения «Сыновья народа» предложили запретить продавать алкоголь лицам до 40 лет. Об этом сегодня, 29 июня, ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

intermac Алкоголь

Уточняется, что это предложение вызвало среди присутствующих на форуме большой интерес. По словам представителей движения, они не могут смириться с тем, что от алкоголя, по официальным данным, в Туве ежегодно умирают около 500 человек — население целого посёлка.

Также «Сыновья народа» обратили внимание на проблему женского алкоголизма в республике. Они считают, что над пьющими нужно установить шефство, необходимо «поднимать Советы отцов, женсоветы».

В рамках форума представители движения предложили запретить продавать алкоголь тем, кому не исполнилось 40 лет: «В Туве издавна была традиция — мужчины могли пить только после 40 лет, и эта традиция помогла нам выжить».

Также прозвучали следующие предложения: ввести предмет по изучению традиций народа, языка в качестве дополнительного образования; вынести специализированные магазины за черту города; закрыть все точки, где продают суррогатный алкоголь; упростить процедуру по составлению административных штрафов за незаконную продажу алкоголя; ужесточить контроль за ввозом в республику цистерн со спиртом.

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в управлении Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Хакасии и Туве, в январе-апреле 2017 года в Туве умерли 939 человек (1031 за аналогичный период 2016 года), в том числе 18 — от случайных отравлений алкоголем (25 за январь-апрель 2016 года).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Тува оказалась регионом РФ с самой низкой продолжительностью жизни — 64,2 года. В целом в России в 2016 году, по информации газеты «Известия», средняя продолжительность жизни выросла, составив 71,87 года. Меньше всех люди живут в Туве (64,2 года), Чукотском автономном округе (64,4 года) и Еврейской автономной области (65,8 года). Главный научный сотрудник Центра демографии и экологии человека при Институте проблем прогнозирования РАН Борис Ревич отметил, что Тува была самым сложным в плане продолжительности жизни регионом страны со времен СССР: там самые высокие показатели смертности, уровень алкоголизации населения и распространенность туберкулезных заболеваний.

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