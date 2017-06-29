Санкт-Петербург, 29 июня, 2017, 12:22 — ИА Регнум. В ночь со 2 на 3 июля, после окончания финального матча Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге, Дворцовый мост будет разводиться под музыку, ставшую гимном болельщиков футбольного клуба «Зенит». Об этом сообщила 29 июня пресс-служба «Мостотреста», отвечающего за эксплуатацию петербургских переправ.

«Мостотрест» Дворцовый мост

Песня «Слушай, Ленинград», написанная в 1963 году и известная всем жителям города на Неве, стала музыкальной основой гимна петербургских поклонников «Зенита» — «Город над вольной Невой…».

Исполнение музыки Василия Соловьева-Седого во время разводки Дворцового моста пройдет в рамках проекта «Поющие мосты». В ночь с 30 июня на 1 июля на проекте стартует неделя музыки Соловьева-Седого. До 7 июля каждую ночь будет звучать тематический плейлист из произведений знаменитого композитора.

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Сезон звукового шоу «Поющие мосты» стартовал в Санкт-Петербурге 25 мая и продлится до 3 сентября. В прошлом году «Поющие мосты» посетило более 2 млн человек, а по итогам 2016 года проект вошел в топ-10 самых значимых городских событийных мероприятий, заняв седьмое место и став новой визитной карточкой Санкт-Петербурга, напоминают в Смольном.

Напомним, 2 июля в 19:15 на петербургском стадионе состоится церемония закрытия Кубка конфедераций, а сам финальный матч начнется в 21:00. В этой игре встретятся сборная Чили, одолевшая 28 июня в Казани чемпионов Европы португальцев, а также победитель игры Германия-Мексика, которая пройдет вечером 29 июня в Сочи.