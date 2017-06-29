Лос-Анджелес, США, 29 июня, 2017, 12:18 — ИА Регнум. В США почти за $3 млн был продан робот R2-D2, использовавшийся на съемках киносаги «Звездные войны», сообщает Associated Press.

Робот R2-D2 из к/ф «Звездные войны»

На тематических торгах аукционного дома Profiles in History робота купили за $2,76 млн.

Проданный лот состоял из частей, использованных при съемках оригинальной трилогии «Звездных войн» с 1977 по 1983 годы.

Таким образом, робот R2-D2 стал самым дорогим экспонатом аукциона: меч Люка Скайуокера был продан за $450 тысяч, шлем Дарта Вейдера — за $96 тысяч.

Информации о покупателе робота нет.

Как сообщает ИА REGNUM, восьмой эпизод знаменитой космической саги «Звездные войны» получил название «Последний джедай». Премьера «Последнего джедая» намечена на 15 декабря 2017 года.