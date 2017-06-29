Калуга, 29 июня, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Заключительное перед летними каникулами заседание городской думы Калуги 28 июня открылось с вручения почетных грамот победителям выставки-конкурса «Молодой художник 2017», которую в рамках празднования Дня молодежи организовали и провели члены Молодежной палаты думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Победителям выставки-конкурса «Молодой художник 2017» были вручены почетные грамоты

Также депутаты внесли изменения в городской бюджет города, был согласован ряд сделок предприятиям «Калугатеплосеть», «Калугаспецавтодор» и «Полигон ТКО», которые будут совершены после проведения электронных аукционов для.

Кроме того, депутаты согласовали сделку по привлечению кредитных ресурсов для пополнения оборотных средств «Калугатеплосети» — в целях недопущения остановки деятельности социально значимого муниципального объекта и обеспечения его устойчивой работы. Погашение задолженности будет производиться за счёт собственных средств предприятия.

По предложению председателя комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике Константина Сотскова внесены изменения и дополнения в положение «О целях, порядке и условиях деятельности муниципальных унитарных предприятий».

Депутат Денис Курганов предложил увеличить на 20% существующий размер базовой ставки платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Город дополнительно получит в бюджет 1 млн рублей. Этот вопрос обсуждался на заседании совета при городском голове Калуги по развитию малого и среднего предпринимательства, на всех думских комитетах и в итоге был поддержан решением парламента.

Депутаты также обратились к губернатору Калужской области с ходатайством о присвоении почётного звания Калужской области «Трудовая слава Калужской области» акционерному обществу «Калугаприбор» за большой вклад в становление и развитие производства отечественных средств специальной связи, развитие промышленного потенциала Калужской области и в связи с 60-летием со дня образования предприятия.

Были рассмотрены вопросы о наименовании вновь образованных улиц в Калуге. В городе появятся улицы Свободная, Рябиновая, переулки Калиновый и Свободный. Также депутаты поддержали уточняющие предложения городской прокуратуры в положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Калуга».

В ходе «Часа контроля» начальник управления городского хозяйства Алексей Дмитриев доложил о ходе реализации муниципальной программы «Городская среда». На выполнение мероприятий программы выделено 243 869,2 тыс. рублей. В период с 1 апреля по 11 июня 2017 года поступило 367 предложений от жителей и организаций города, из них 348 по благоустройству дворовых территорий, 19 по благоустройству муниципальных территорий общего пользования.

По результатам заседания комиссии по контролю за реализацией программы, рассмотрению, оценке и отбору предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга «Городская среда» на 2017 год дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу вошли 111 дворовых территорий. На выполнение работ по благоустройству указанных дворовых территорий планируется потратить 162 579 тыс. рублей.

На данный момент внесены необходимые изменения план-график закупок, аукционы по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий. Торги планируется разместить 30 июня 2017 года, ориентировочная дата заключения контрактов — 10−13 августа 2017 года (при правильном оформлении подрядными организациями документации на участие). Ориентировочный срок выполнения работ по благоустройству дворовых территорий — 30 сентября 2017 года.

Также в программу вошла одна общественная территория, ограниченная улицами Марата, Рылеева, Дзержинского, Кирова, на благоустройство которой планируется потратить 81 289 тыс. рублей.

Что касается вопроса установки детских игровых и спортивных площадок в 2017 году, Алексей Дмитриев пояснил, что в настоящее время необходимая документация для проведения конкурсных процедур на определение подрядных организаций по устройству детского игрового и спортивного оборудования по предложениям депутатов городской думы города Калуги на 2017 год подготовлена.

Подводя итоги работы думы за первое полугодие 2017 года, глава городского самоуправления Александр Иванов поблагодарил депутатов за слаженную работу.

«Впереди у нас летний перерыв, на плановой сессии и заседаниях комитетов мы встретимся в сентябре, но все депутаты продолжат работу в своих избирательных округах, — подчеркнул Иванов. — Пристального контроля требует ход работ по ремонту дворовых территорий и дорог, мы вместе с жителями будем участвовать в приёмке выполненных работ, совместно с городской управой будем принимать активное участие в подготовке ко Дню города».

Заседание закончилось исполнением депутатами гимна Калуги.