Берлин, 29 июня, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС как никогда полон решимости успешно реализовать Парижское соглашение по климату, сообщает 29 июня Press Association.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Европейский союз полностью привержен выполнению климатического соглашения, уверена Меркель. Особенно после выхода из них США.

«Парижское соглашение по климату необратимо и оно не подлежит обсуждению», — подчеркнула канцлер.

Также Меркель выразила надежду на то, что предстоящий саммит «Большой двадцатки» даст четкий сигнал мировому сообществу о том, что свободная торговля и препятствие изоляционизму являются главным вектором развития международных отношений.

«Протекционизм не может быть решением мировых проблем», — убеждена канцлер ФРГ. «Человечество должно по-прежнему придерживаться идеалов свободной торговли».

Напомним, после избрания на пост президента США Дональда Трампа мировые политики либеральной ориентации заговорили о консервативном тренде в мировой политике, который негативно относится к процессам глобализации, а также к ряду экономических и политических процессов, в числе которых соглашения по климату, а также свободная торговля.