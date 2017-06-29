Анкара, 30 марта, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Турецкая авиакомпания Southwind Airlines не сможет пользоваться европейским воздушным пространством из-за предполагаемых связей с Россией. Такое решение приняли в ЕС, сообщило 29 марта издание Turizm Güncel.

Global Loolk Press/Rico THUMSER via www. imago-image/www. imago-images.de

Отмечается, что 28 марта руководящие органы ЕС проинформировали страны содружества о принятом решении, которое немедленно вступило в силу. Они сослались на санкционный регламент от 31 июля 2014 года, который ввёл ограничения в отношении России из-за украинского кризиса.

Перевозчику Southwind Airlines со штаб-квартирой в Анталье запрещено совершать вылеты, перелёты и посадки на территории стран ЕС. Издание отметило, что это «очередное скандальное решение» Евросоюза.

Компания планировала выполнять рейсы в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт, а также греческий Ираклион. Для неё стали невозможны и полёты в Цюрих.

Воздушные власти Финляндии 25 марта не позволили Southwind Airlines начать полёты между странами из-за того, что авиакомпания якобы находится под контролем российских структур, а не турецких граждан.

На сайте компании указано, что Southwind Airlines основали в Турции в апреле 2022 года для доставки россиян на турецкие курорты. Первый рейс в Россию состоялся в августе 2023 года. В авиакомпании отмечали, что из-за кризиса на Украине ситуация с туризмом в стране ухудшилась, поэтому перевозки нужны для поддержания потока российских туристов.

В конце марта граждане России, направлявшиеся рейсом SM-903 из Шарм-эль-Шейха в Москву, из-за запрета полётов в еврозоне для Southwind Airlines попали в сложную ситуацию. На борту самолёта были пассажиры туроператоров Coral Travel и Pegas Touristik, в компаниях сообщили, что их разместили в отелях.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года Евросоюз призывал Грузию не пускать российские самолёты на свою территорию. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что санкции не позволят обслуживать американские и европейские самолёты в России.