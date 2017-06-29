Берлин, 29 июня, 2017, 12:05 — ИА Регнум. За неделю до саммита G20 канцлер Германии Ангела Меркель обратилась с критикой в адрес президента США Дональда Трампа, пишет Der Merkur.

Kleinschmidt Ангела Меркель

«Тот, кто считает, что мировые проблемы можно решить путем изоляционизма и протекционизма, глубоко ошибается», — заявил Меркель на заседании бундестага 28 июня.

Она подчеркнула, что, только сотрудничая, не только в рамках G7 или в G20, страны смогут ответить на мировые вызовы.

«Международные проблемы не заканчиваются в границах лишь одного государства: они распространяются на всех, — добавила она, отмечая важность приверженности к Парижскому соглашению по климату 2015 года.

После выхода США из соглашения, мировое сообщество как никогда настроено решительно и готово бороться с изменением климата».

Напомним, Дональд Трамп подвергся острой критике за то, что объявил в начале июня 2017 года выход США (вторых после Китая «загрязнителей» окружающей среды) из соглашений по климату.

Как отмечало ИА REGNUM, еще во время президентской гонки он говорил, что не верит, что результатом глобальных изменений климата являются выбросы углекислого газа и что соглашения по климату могут «навредить» американской экономике.

Президент США пообещал сделать послабления для нефтяных компаний, а также возобновил строительство двух нефтепроводов.