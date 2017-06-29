Пекин, 29 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Торжественный спуск на воду новейшего китайского ракетного эсминца типа 055, который состоялся 28 июня, привлек внимание многих международных военных экспертов. Китайские специалисты также прокомментировали новость о завершении строительства самого современного корабля ВМС НОАК.

果壳军事 Эскадренные миноносцы типа 055 КНР

По словам авторитетного военного эксперта Инь Чжо, корабли типа 055 являются одними из самых совершенных эсминцев в мире. Впервые в истории в Китае появился эсминец, водоизмещение которого превышает 10 тыс. тонн, пишет «Жэньминь жибао».

До сегодняшнего дня самыми современными ракетными эсминцами являлись корабли проекта 052D, водоизмещение которых составляет 7 тыс. тонн. Боевые корабли данного типа оснащены 64 пусковыми шахтами, в то время как на новом эсминце расположены уже около 100 ракетных установок.

Корабли типа 055 обладают большей огневой мощью по сравнению с иностранными аналогами. Кроме того, уникальное оборудование раннего предупреждения позволяет экипажу корабля засечь противника задолго до того, как сам эсминец попадет в поле зрения неприятеля.

Аналитик Чжу Симу прокомментировал новость о спуске корабля на воду, отметив, что новый эсминец, вероятнее всего, войдет в ударную авианосную группу «Шаньдуна» — первого китайского авианосца, построенного на верфях КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, боевой корабль нового поколения до конца года пройдет необходимые испытания после чего войдет в состав ВМС НОАК.