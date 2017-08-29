Ярославль, 29 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. В Ярославской области разработаны единые «Правила благоустройства городского, сельского поселения, городского округа Ярославской области». Их проект размещен на официальном сайте мэрии Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Благоустройство

13 июля в мэрии состоятся публичные слушания по этому вопросу. Главное новшество — теперь правила будут утверждаться не депутатами представительных органов местного самоуправления, а приказом департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. В конце 2016 года Ярославская областная дума приняла предложенный врио губернатора закон о передаче полномочий по благоустройству на уровень региона.

«Приказной» порядок утверждения новых правил вызывает серьезные опасения у предпринимательского сообщества и депутатов разных уровней.

«Ранее процедура принятия и изменения правил благоустройства в Ярославле была максимально открытой и демократичной. Каждое изменение проходило через публичные слушания и муниципалитет. Это нередко вызывало споры, люди приходили, выражали свою гражданскую позицию, могли влиять на конечный результат. Теперь правила будут утверждаться приказом. Вероятно, и изменения в них также будут идти через приказ. Это очень серьезно влияет на бизнес, так как правила определяют внешний вид и порядок расположения нестационарных торговых объектов, летних кафе, фасадов домов. Теперь могут появится такие требования, которые еще больше поставят бизнесменов в зависимость от контролирующих органов. Этот момент вызывает большое беспокойство. Почему не областная дума примет правила благоустройства?», — сказал председатель региональной «Опоры России», депутат муниципалитета Ярославля Сергей Выржиковский.

Сам проект единых региональных правил благоустройства может вызывать серьезные разногласия между мэрией Ярославля и правительством Ярославской области. С момента принятия нового документа (вероятно, это произойдет уже в июле) старые правила, принятые муниципалитетом, перестанут действовать. А именно они предусматривали, например, тотальную замену торговых павильонов в городе.

В проекте новых областных правил нет требований к внешнему виду киосков, нет и ссылки на то, что такие требования должны быть оформлены отдельным правовым актом. Нет, например, обязательного требования выкладывать территорию вокруг павильона красной плиткой, как в действующих правилах благоустройства города Ярославля. Сейчас ярославские бизнесмены должны заменить киоски до 1 сентября, однако если новые областные правила будут приняты в предложенной редакции, необходимость замены отпадет, а реформа, проводимая мэром Владимиром Слепцовым, провалится.

В мэрии города пока не готовы комментировать новшество, предложенное региональными коллегами. Там говорят, что изменения в документ могут вносится до публичных слушаний, во время их и даже после. Спорные моменты еще могут быть сняты.

Есть и ряд других разночтений. Например, областные правила более детально регламентируют требования к фасадам домов, информационным знакам и табличкам. Этот раздел может существенно увеличить нагрузку на управляющие жилищным фондом компании, тем более, что штрафы за нарушение в этой сфере также были значительно увеличены в конце 2016 года региональными властями. Очевидно, эти меры направлены на повышение контроля областных чиновников за рынком жилищно-коммунальных услуг и ускорению перевода региона на платежи единого расчетного центра, чему сопротивляется ряд управляющих компаний.

Некоторые депутаты Ярославской областной думы удивлены, что новые правила благоустройства принимаются без их участия и опасаются, что разработать универсальный документ, регламентирующий жизнь маленького села и 600-тысячного города, чиновникам не удастся.

«Правила благоустройства должны быть реальными к исполнению и они должны учитывать интересы чиновников, предпринимателей и жителей. Такого уровня вещи должны хотя бы согласовываться с депутатами областной думы и депутатами районных и городских дум как непосредственными представителями населения, которые сталкиваются с проблемами благоустройства постоянно. Для меня пока непонятно, как на это отреагируют в Рыбинске, Данилове или Любиме. Если в Ярославле мэрия заставляет предпринимателей менять все ларьки на новые, то в Любиме это — космос. С едиными правилами благоустройства не надо спешить. Надо четко понимать, что реально сделать, а что — нет, кто и как будет это контролировать», — сказал депутат Ярославской областной думы, в прошлом глава районной администрации Василий Бобков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помимо полномочий по благоустройству Ярославская область взяла на свой уровень полномочия по водоснабжению и водоотведению, однако в какой именно форме она планирует исполнять эти полномочия, пока до конца не ясно.