Красноярск, 29 июня, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов провёл выездную инспекцию строительства школы в жилом массиве «Иннокентьевский». Отметим, что её возведение ведётся в рамках федеральной программы. Для участия в ней по поручению Главы города Эдхама Акбулатова был разработан проект образовательного учреждения. Этот проект включён в федеральный типовой реестр, что позволяет получить дополнительные средства из вышестоящих бюджетов на возведение ещё двух школ в Советском районе.

Администрация города Красноярска Выездная инспекция строительства школы в жилом массиве «Иннокентьевский»

Напомним, что строительство самой большой школы города на 1280 мест в жилом массиве «Иннокентьевский» ведётся с декабря 2016 года. Комплекс работ производится в соответствии с откорректированным графиком, предусматривающим завершение строительства школы до конца 2017 года, практически на шесть месяцев раньше первоначального срока.

«Мы заканчиваем монтаж коробки здания, который на всех шести блоках завершится уже в июле. Начали формировать спортивное ядро. Одновременно ведутся все специальные работы: электрические, сантехнические, отделочные. Наша задача — завершить здание до начала отопительного сезона, чтобы после этого выполнить внутренние отделочные работы. Будем стараться справиться со взятыми на себя повышенными обязательствами и окончить все работы в декабре текущего года», — доложил Главе города директор по развитию ЗАО «Фирма Культбытстрой» Антон Глушков.

Новое учебное заведение войдёт в структуру школы №151, тем самым будет сформирован крупный образовательный комплекс, обучаться в котором смогут почти 2,5 тысячи школьников. Преобразования коснутся не просто инфраструктуры, особым образом будет смоделировано пространство школы. Так, в образовательном комплексе планируется создать три подразделения: начальную, основную и среднюю школы. Кроме того, будут работать шесть центров дополнительного образования по различным направлениям.

«Мы понимаем, что новую школу нам нужно будет осваивать в разгар учебного года, поэтому уже давно всю структуру занятий мы активно обсуждаем с родителями, чтобы сделать среду обучения максимально комфортной для каждого ребёнка. Образовательный процесс, дизайн пространства школы, подбор кадров — всё будет реализовано с учётом возраста детей. Ученики начальных классов будут обучаться в новой школе, а средних и старших — в школе №151 на Алексеева. В строящемся здании школы-комплекса будут проходить занятия дополнительного образования, для чего предусмотрены современные танцевальные и спортивные залы, очень интересные предметные кабинеты. Здесь также будут заниматься старшеклассники», — подчеркнула директор школы №151 Татьяна Дебёлова.

Добавим, что новая школа будет оборудована средствами доступной среды: лифтами, необходимыми подъёмниками, предусмотрен спортивный зал для занятий детей с ограничениями по здоровью.

В ходе выездной инспекции Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов подчеркнул, что после ввода школы в эксплуатацию и завершения всех процедур лицензирования необходимо в самые сжатые сроки открыть двери нового образовательного учреждения для детей и педагогов.

«Новая школа очень ожидаема жителями микрорайона «Иннокентьевский», поэтому необходимо продолжать контроль за ходом её строительства вплоть до ввода объекта в эксплуатацию. Кроме того, мы рассчитываем, что в ближайшее время при поддержке Губернатора Красноярского края Виктора Александровича Толоконского строительство школ в Красноярске будет продолжено. Две школы появятся в Советском районе, и они уже предусмотрены бюджетом города. Помимо этого, крайне необходимо строить школы в микрорайонах новой застройки в Свердловском и Центральном районах. При строительстве этих объектов планируется тиражировать проект самой крупной школы города, на стройплощадке которой мы находимся. Поскольку данный проект прошёл регистрацию в Министерстве строительства России и был рекомендован к повторному внедрению не только в нашем городе, но и в субъектах страны. Рассчитываю, что тиражирование подобных проектов, имеющийся опыт позволят возводить объекты по оптимальной цене и сокращать сроки строительства школ», — отметил Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов.