Камень-на-Оби, Алтайский край, 29 июня, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Навыки по оказанию первой помощи помогли алтайскому электромонтеру Максиму Овчарову спасти молодого мужчину, едва не утонувшего на озере Рица в Каменском районе Алтайского края. Подробности корреспонденту ИА REGNUM рассказали сегодня его сослуживцы из ОАО «Алтайэнерго».

Светлан Шаповалова Алтайский край

"В прошлое воскресенье электромонтёр Максим с женой и трехгодовалой дочкой отдыхали на Рице. Когда отдыхающие услышали крики: «Помогите, тонет человек!», Максим прыгнул в машину и, не жалея «ходовки», рванул на противоположный берег. Говорит, сразу нырнул, только тапки сбросил. В зелёной воде было трудно что-то разглядеть, но он нащупал тело, вытащил наверх», — поделились сослуживцы.

Позднее мужчина рассказал им, что пока он спасал парня, добрых три десятка человек на берегу просто стояли и смотрели.

«Он уже не дышал. Но я работаю в Северных сетях, мы там каждый год проходим инструктажи и сдаём экзамены, в том числе — по оказанию первой помощи. Сразу всё вспомнил, взял парня под грудь и надавил, чтобы вода из лёгких вышла. Короче, когда приехала «скорая», он уже после искусственного дыхания пришел в сознание», — пояснил электромонтёр.

Личный архив Максима Овчарова Алтайский электромонтер Максим Овчаров

Как уже сообщало ИА REGNUM, с наступлением 30-градусной жары в Алтайском крае участились трагедии на воде. За несколько дней, прошедших с открытия купального сезона, в регионе утонули трое детей.

Ещё об одном случае со счастливым спасением стало известно 17 июня. В районе моста через реку Алей по Змеиногорскому тракту ушёл под воду маленький ребёнок. Помогли реанимировать его очевидцы происшествия, которых по телефону консультировал спасатель ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.