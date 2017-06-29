Иркутск, 29 июня, 2017, 11:27 — ИА Регнум. На базе Ковыктинского месторождения, которое располагается в Иркутское области, будет сформирован крупный центр газодобычи. Оно будет использоваться для газотранспортной системы «Сила Сибири», идущей на Дальний Восток и в Китай. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы региона.

ПАО «Газпром» Карта «Силы Сибири»

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Евгения Бичинова, на территории области будет сформирован крупный центр газодобычи на базе Ковыктинского месторождения. Это мероприятие осуществляется в рамках реализации Восточной газовой программы. Причем Ковыктинское месторождение, как планируется, впоследствии станет одним из основных источников голубого топлива для газотранспортной системы «Сила Сибири».

В Жигаловский район Иркутской области представители компании «Газпром геологоразведка» и правительство области совершили рабочую поездку, в ходе которой Анатолий Ковригин, заместитель гендиректора «дочки» «Газпрома», заявил, что работы на Хандинской площади проводятся в пределах Байкальской природной территории. Ковригин сказал, что применяются специальные технологии строительства скважин, то есть бурение происходит безамбарным способом: применяется вывоз жидких и твердых отходов за пределы природоохранной зоны с последующей переработкой и утилизацией.

Напомним, что запасы Ковыктинского газоконденсатного месторождения составляют более 2,6 трлн кубометров газа. При полном развитии на месторождении возможно добывать 35,3 миллиарда кубов газа в год. Ковыкта будет подключена к «Силе Сибири» в 2022 году за счет строительства газопровода от нее до Чаяндинского месторождения протяженностью около 800 километров.

В 2015 году здесь было закончено строительство двух разведочных скважин. В феврале 2016 года комиссия газовой промышленности по разработке месторождений и использованию недр «Газпрома» утвердила технологическую схему разработки Ковыктинского газоконденсатного месторождения и направила ее на согласование в Роснедра. В мае 2016 года были начаты проектно-изыскательские работы, связанные с будущим строительством в регионе участка магистрального газопровода от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского месторождения в Якутии.

Президент РФ Владимир Путин еще в октябре 2012 года дал указание «Газпрому» проработать проект газопровода, который бы проходит из Якутии в Хабаровск и до Владивостока. В декабре того же года после конкурса на название газопровода было решено именовать его «Сила Сибири».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году «Газпром» и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) заключили Договор купли-продажи газа из РФ по газопроводу «Сила Сибири», его еще называют «восточным» направлением. Контракт заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд кубометров газа в год. Через три месяца после подписания договора российская энергокомпания начала строительство первого участка газопровода — от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем).

Протяженность газопровода составляет около 2200 километров. Участок от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского построят в рамках реализации второго этапа проекта. Третий этап — расширение газотранспортных мощностей на участке от Чаяндинского месторождения до Благовещенска. Через два года после начала прокладки «Силы Сибири» «Газпром» и CNPC заключили EPC-контракт на строительство подводного перехода трансграничного участка газопровода под рекой Амур.

Стоимость реализации проекта оценивается примерно в 800 млрд рублей, но может превысить и отметку в 1 трлн рублей. К концу 2017 году планируется закончить строительство трубопровода, а начать по нему поставки — в 2019 году.