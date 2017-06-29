Симферополь, 29 июня, 2017, 11:22 — ИА Регнум. «Я бы не стал разбрасываться ярлыками и ставить знак равенства между украинскими националистами и называющими себя таковыми «радикалами» из «партии» Ляшко. Устами Мосийчука глаголют те, кто всегда выступал и противодействовал возвращению народа на родину, восстановлению его равноправия и правосубъектности. И Меджлис (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тут совсем не при делах», — отметил Васви Абдураимов.

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Он также сообщил, что у тех и у других в нынешней ситуации гораздо больше общего, нежели это может показаться на первый взгляд.

«Это в прямом эфире куклы украинской политики могут друг друга за чубы таскать. На самом же деле и те, и другие делают одно общее дело — добивают остатки украинской государственности с целью окончательного и бесповоротного отрыва Украины и её народов от нашего общего евразийского содружества народов и государств», — подчеркнул крымскотатарский общественник.

По его мнению, в условиях ведения современных гибридных войн, говорить о партизанских войнах в Крыму — не более чем дремучее невежество, а скорее всего, просто дешевая провокация.

«Сами «мосийчуки» никогда и ни при каких условиях партизанить не будут. Они из тех, кто привык «шарить» по обозам в тылу. Крымскотатарский народ имеет природную мудрость соизмерять свои возможности с теми методами, которыми решает жизненно важные для него проблемы. Весной 2014 именно этой самой природной мудростью жителей полуострова и выверенными решениями Кремля удалось избежать в Крыму большой крови. А горячих голов со всех сторон хватало», — уточнил руководитель «Милли Фирка».

Напомним, 28 июня ряд отечественных и зарубежных СМИ растиражировали очередные провокационные заявления народного депутата Украины Игоря Мосийчука и советника министра МВД Игоря Кивы, которые в эфире телеканала «112 Украина» назвали крымскотатарский народ «предателями и коллаборационистами» за то, что он не борется с Россией в Крыму.

«Где партизанские отряды в горах Крыма, где подорванные эшелоны оккупантов, где уничтоженная инфраструктура?» — возмутился радикал Мосийчук.

Отметим, что в конце мая один из лидеров меджлиса Рефат Чубаров заявил, что Крым вернётся под контроль Киева при его жизни.