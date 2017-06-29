Казань, 29 июня, 2017, 14:35 — ИА Регнум.

В Приволжском федеральном округе муниципальное жильё дороже всего обходится жителям Нижегородской области, а дешевле всего — жителям Марий Эл. В первом регионе в мае 2017 года за проживание платили 35,09 рубля за 1 кв. м, а во втором — 17,85 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По данным Татарстанстата, в Татарии плата за проживание в муниципальном жилфонде составляла 27,42 рубля за 1 кв. м.

Tatstat.gks.ru Данные по регионам ПФО

По данным органов статистики, самая дорогая электроэнергия в квартирах без электроплит в Приволжье была в Самарской области — 3,67 руб./кВтч. А меньше всех по этой статье коммунальной квитанции платили жители Оренбургской области — 2,68 руб./кВтч.

При сравнении тарифов на холодное водоснабжение ценовым лидером являлась Кировская область — 27,24 руб./куб.м. Демократичнее всего тариф был в Удмуртии — 16,5 руб./куб.м.

По тарифу на отопление в антирейтинге лидировала Нижегородская область — 2 214,53 руб./Гкал. А на последнем месте был Пермский край — 1 471,92 руб./Гкал.

Самое дорогая горячая вода в мае в Приволжье была в кранах жителей Башкирии — 142,89 руб./куб.м. Больше всех повезло жителям Удмуртии — 103,29 руб./куб.м. Дешевле всех в Удмуртии обходился и сетевой газ — 4,97 руб./куб.м. Лидировала по тарифу на газ Саратовская область — 8,66 руб./куб.м.

Tatstat.gks.ru Данные по регионам ПФО

Отдельно по Татарии стоимость услуг ЖКХ в мае 2017 года относительно декабря 2016 года практически не изменилась — рост на 0,9%. Относительно мая 2016 года больше всего подорожали услуги электроэнергии в домах с электроплитами — на 7,1%. Холодное водоснабжение стало обходиться жителям региона дороже на 1,6%, водоотведение — на 2,4%, а горячее водоснабжение — на 3,7%. Выросли относительно мая 2016 года расходы на отопление — на 3,7% и газоснабжение — на 2,1%.

По информации государственного комитета по тарифам Татарии, изменение тарифов на коммунальные услуги ожидается с 1 июля. Общий прирост расходов жителей региона на коммунальные услуги составит около 4,2%. Газ для населения подорожает на 3,9% — до 5,48 руб./куб.м. Электроэнергия станет дороже на 3,8% — до 3,56 руб./кВтч, отопление на 2,2% — до 1 648,86 руб./Гкал, водоснабжение на 3,5% — до 23,7 руб./куб.м, а водоотведение на 3,8% — до 17,36 руб./куб.м.

По данным Татарстанстата, в Приволжском федеральном округе в мае 2017 года самая высокая стоимость фиксированного набора товаров и услуг была в Нижегородской области — 14 356 рублей. Меньше всего «корзина потребления» стоила в Саратовской области — 12 389 рублей. Татария по этому показателю была на десятом месте — 12 798 рублей. По Приволжью средний показатель составляет 13 271 рубль против 14 682 рублей по стране в целом.

Tatstat.gks.ru Данные по регионам ПФО

При расчёте этого параметра использовано 83 наименования основных товаров и услуг, включая услуги ЖКХ. Кроме того, были использованы средние цены и единые объёмы потребления. Данный показатель выведен для того, чтобы охарактеризовать средний уровень материального благосостояния жителей регионов.

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