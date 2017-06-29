Якутск, 29 июня, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Читайте также: Голикова: За три месяца доля бедных в России выросла

Виктор Васнецов. Старик нищий. 1874

«Экономический кризис в России не закончился, несмотря на окончание рецессии, и о выходе из него говорить рано. Рост числа бедных в стране и падение потребительского спроса говорят пока об обратном», — сделал вывод эксперт.

Он считает, что для преодоления кризиса России необходимо, во-первых, постепенно ослабить курс рубля до 70−75 рублей за доллар, а во-вторых, снизить ключевую ставку до 6−8%. Ещё одним важным шагом в этом направлении Юрий Данилов назвал объявление кредитной амнистии для населения страны.

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«Эти меры позволят увеличить доходную часть бюджета страны и регионов, обеспечить доступность кредитных ресурсов, а также повысить потребительский спрос населения, — объяснил кандидат экономических наук. — Сейчас государство перерегулировало экономику, достигнув снижения инфляции за счёт уменьшения денег в экономике и искусственного удерживания курса рубля. Такая же ситуация создалась к августу 1998-го года, когда в стране произошёл дефолт. В этот раз пострадают регионы, которые и сейчас с трудом сводят свои бюджетные концы».

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Как сообщало ИА REGNUM, в I квартале 2017 года число российских граждан, живущих за чертой бедности, увеличилось до 22 млн человек и составляет 15% населения, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. По её словам, в соответствии с прогнозом, заложенным в бюджет, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума должна была сократиться с 13,9% до 12,9%, но по сравнению с 2016 годом количество таких жителей России увеличилось на 2,2 млн.