Екатеринбург, 29 июня, 2017, 10:56 — ИА Регнум. В Свердловской области продолжается вызванный обильными осадками паводок. Зафиксирован уровень подъёма воды нескольких рек на севере и северо-востоке области при этом ситуация остаётся стабильной, сообщили в департаменте информационной политике губернатора корреспонденту ИА REGNUM.

Андрей Алексеев Затопленная детская площадка в Ивделе

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, ситуация стабилизировалась, а высокий уровень воды сохраняется на реках Каква, Ница, Сосьва и Тура. Всего по данным министерства ограничено движение автотранспорта в 32 населённых пункта, также остаются затопленными 10 мостов. Подтопленных в результате паводка домов в Свердловской области не зафиксировано.

По данным местных жителей очередной пик дождевого паводка пришёлся на 27 июня. Именно в эти дни по области прошли сильные ливневые дожди, в результате которых были затоплены дороги и начался подъём уровня воды в реках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области это уже второй паводок в июне 2017 года вызванный непогодой. Так 21 июня в результате сильных дождей произошло подтопление домов в Ивделе. В итоге из одного дома спасателями была эвакуирована семья, а ещё 14 человек покинули жилища самостоятельно.