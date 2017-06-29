Мюнхен, Германия, 29 июня, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Ученые из Европейской южной обсерватории получили самое четкое на сегодняшний день изображение звезды Бетельгейзе. Об этом сообщает сайт обсерватории.

Http://www.eso.org/public/images/potw1726a/

Фотография была получена с помощью микроволнового телескопа ALMA. Этот случай стал первым, когда ALMA наблюдал за поверхностью звезды.

Бетельгейзе, одна из самых известных в настоящее время звезд, располагается в созвездии Ориона на расстоянии около 600 световых лет от Солнца. Она представляет собой красный сверхгигант, радиус которого в 1400 раз больше солнечного.

Возраст Бетельгейзе составляет около восьми миллионов лет. Ученые считают, что в ближайшие несколько тысяч лет звезда прекратит свое существование, превратившись сверхновую. Когда это произойдет, вспышка будет хорошо заметна на Земле даже днем.

Исследователи наблюдали звезду во многих длинах волн, особенно в видимой инфракрасной и ультрафиолетовой областях. Астрономы обнаружили огромный шлейф газа, почти такой же большой, как Солнечная система. Кроме того, был обнаружен гигантский пузырь, который кипит на поверхности Бетельгейзе.

Эти особенности помогли определить, что звезда расходует энергию с огромной скоростью. В дальнейшем с помощью телескопа ALMA ученые надеются понять причины происходящих на Бетельгейзе процессов.