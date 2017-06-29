Курган, 29 июня, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Профсоюзы Зауралья не поддерживают решения депутатов Курганской областной думы от 27 июня 2017 года, направленные на «оздоровление» экономики региона. Также они не согласны с требованиями Минфина РФ покрыть долги бюджета Курганской области за счет кармана работников, в том числе сельских учителей, заявил председатель организации Владимир Андрейченко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерации профсоюзов Зауралья.

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Напомним, региональные парламентарии поддержали распоряжение правительства Курганской области от 31 марта 2017 года N 78-р «Об утверждении программы оздоровления государственных финансов Курганской области на 2017 — 2019 годы», основанное на рекомендациях Минфина РФ. Были сделаны лишь первые шаги. Но сельские работники культуры, ветеринарной службы и соцработники будут получать доплату не в 10−25% от оклада, как это было ранее, а фиксированные 580 рублей. Планируется приостановление выплаты подъемных пособий молодым сельским учителям с 1 сентября. А они составляют 100 тыс. рублей.

Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам и пенсионерам из их числа, проживающим и работающим в сельской местности будет производиться путем установления фиксированной выплаты. С 1 сентября она составит 1 200 рублей. Ранее коммуналка учителям на селе компенсировалась полностью. Педагоги-совместители данной компенсации просто лишаются.

Пятнадцать льгот и субсидий были приостановлены и сокращены 27 июня ради того, чтобы Зауралье вылезло из глубокой бюджетной долговой ямы, размер которой на сегодня 15 млрд рублей, при планируемом скорректированном бюджете на 2017 год 42,1 млрд рублей, расходах на 46 млрд рублей и дефиците 3,9 млрд рублей.

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«О том, что готовятся законопроекты по сельским бюджетникам, мы узнали весной, — сообщил Владимир Андрейченко. — Еще участники первомайской акции в своей резолюции потребовали от правительства России обеспечить сбалансированность бюджетов субъектов РФ с целью сохранения всех действующих социальных выплат и выделения необходимых средств на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы во исполнение указов президента».

Профсоюзы старались держать руку на пульсе — принимали участие в многочисленных заседаниях рабочих групп в правительстве области и областной думе, выступали в обсуждениях на заседаниях думских комитетов, письменно выражали профсоюзное мнение. И выражали свое несогласие c законопроектами по «оздоровлению» экономики региона в части сокращения расходов на образование и меры социальной поддержки.

«Мы обращали внимание органов власти о недопустимости снижения социальных гарантий, в том числе и заработной платы, — поясняет Владимир Андрейченко. — Предупреждали представителей органов власти о возможных социальных последствиях ряда решений. Отмечу, что в ходе переговоров профсоюзам удалось отстоять несколько позиций. Думается, что депутаты проголосовали, понимая всю ответственность за возможные последствия».

«Вместе с этим считаем, что была нарушена процедура принятия законопроектов, в частности, они не были рассмотрены на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, согласно статье 35.1 Трудового кодекса. Проекты рассматриваемых документов не были официально представлены профсоюзам для учета мнения в установленном порядке», — заявил лидер курганских профсоюзов.

Владимир Андрейченко предложил коллегам по профсоюзной деятельности не рубить сплеча, а, взяв паузу, проанализировать последствия нововведений.

«Последующие шаги должны приниматься профсоюзами взвешенно после мониторинга, проведенного в сентябре — ноябре текущего года, и реальной оценки понесенного ущерба конкретным работникам. Учитывая, что не у всех работников снизятся социальные гарантии и не все отрасли находятся в одинаковой ситуации, то формы защиты утраченных прав работников должны определить отраслевые профсоюзы. При необходимости решение о дальнейших действиях будет принято коллегиальным органом областной Федерации профсоюзов», — сообщил лидер федерации курганских профсоюзов.

Но не все депутаты Курганской областной думы понимают благородство профсоюзных деятелей, которые не выводят работников на митинги сейчас, а дают фору и подходят к вопросу взвешенно. Как и не прогнозируют парламентарии массовый исход учителей, соцработников и ветеринаров с сельских территорий. Такие выводы напрашиваются после интервью, которое дала изданию «Ura.ru» глава комитета по социальной политике Елена Воронович.

«Курганская область — дотационный регион, и министерство финансов вправе требовать выполнения определенных условий, контролировать и спрашивать, куда и как мы расходуем деньги. Принятые законы касались мер социальной поддержки и основная задача заключается в том, чтобы люди получали за свой труд, а не за то, что живут в селе или где-то в другом месте. Общая сумма предназначенных для тех же учителей денег не уменьшится. Необходимо было устранить диспропорцию, когда одни получают большие суммы компенсации за коммунальные услуги, а другие из-за этого недополучают зарплаты. В 2016 году выплаты компенсаций по коммунальным платежам составили 350 млн рублей, в этом году — уже 450 млн рублей. Установление фиксированной суммы 1200 рублей не является догмой, впоследствии размер компенсации по коммунальным платежам будет зависеть от того, газифицирован район или жители используют твердое топливо», — заявила Воронович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня депутаты Курганской областной думы приостановили и ограничили различным категориям граждан ряд социальных выплат и льгот. Это было сделано на основании распоряжения правительства Курганской области от 31 марта 2017 года N 78-р «Об утверждении программы оздоровления государственных финансов Курганской области на 2017 — 2019 годы».

Этому предшествовал визит в феврале 2017 года в Зауралье представителей Минфина России, целью которых было помочь региону выбраться из долговой ямы. На 1 января 2017 года размер государственного долга области составлял 15,1 млрд рублей. И это при доходной части бюджета 2017 года в размере 42,1 млрд рублей, расходной — 46 млрд и дефиците в 3,9 млрд рублей.

Как следует из «программы оздоровления», в 2011 году консолидированный бюджет региона был относительно сбалансирован — дефицит составлял 641,4 млн руб. Но уже в 2016 году он возрос до 4 млрд 869,5 млн рублей. По сравнению с 2011 годом в 2016-м расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения возросли до 4,2 млрд рублей или в 4,6 раза, проценты по обслуживанию государственного долга — до 1,3 млрд рублей или в 33 раза. Отмечен рост и по другим обязательствам.

Всё это и стало поводом для оздоровления финансов региона. Делать это планируется традиционным для последнего времени способом — урезанием. В планах — сокращение численности школ, оптимизация расходов на содержание зданий и сооружений, увеличение нагрузки на учителей.

Медицину тоже будут сокращать — резать штат и сеть государственных учреждений здравоохранения. В 2016 году экономия от оптимизации здравоохранения составила 54 млн рублей. В 2017 году она ожидается на уровне 91,1 млн рублей, в 2018-м — 136,8 млн рублей, а в 2019-м — 136,8 млн. Как уверяют власти Курганской области, где, кстати, наблюдается острая нехватка врачей, сокращение коснется ставок и аппаратных работников, технического и хозяйственного персонала.

В планах — экономить и на социальном обслуживании населения, и на культуре. С 1 января 2018 года планируется ввести мораторий на индексацию всех социальных выплат, установленных региональным законодательством. Опыт в этом плане уже есть. В регионе не индексируют размеры ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, а также ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях Курганской области в ранние сроки беременности. А с 1 января 2015 года было отменено единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка, его размер составлял всего 791 рубль.

В 2017 — 2019 годах Зауралье ждет дальнейшая оптимизация мер социальной поддержки граждан. С 1 сентября 2017-го приостановят ежемесячные доплаты к пенсиям инвалидов боевых действий и родителей лиц, погибших в боевых действиях. И это далеко не полный список того, что планируется урезать в Зауралье.