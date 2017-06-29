Москва, 29 июня, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Материальное благосостояние жителей России пока не вернулось на докризисный уровень. Более 80% граждан считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Dan Moyle Пустые карманы

Группа бедных в мае 2017 года. составила 39% (среди людей пенсионного возраста — 54%, среди жителей сельской местности — 46%).

10% граждан РФ отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов питания, 29% — что им едва хватает денег на одежду.

За аналогичные периоды последних лет выше эта суммарная доля была только в мае 2009 г. (41%), а минимум был зафиксирован в мае 2014 г. (19%).

Покупка крупной бытовой техники и мебели в 2017 году затруднительна для 41% опрошенных (40% в 2016 г.).

Согласно опроса, позволить себе большее на сегодняшний день могут лишь 17% жителей России.

Опрос проведен 25−29 мая 2017 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что итогам I квартала 2017 года число российских граждан, живущих за чертой бедности, увеличилось и достигло 22 млн человек, что составляет 15% населения.

В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов считает, что «с начала 2017 года доходы граждан России стали расти». «Статистика говорит о том, что реальные доходы, особенно в мае, выросли темпами около 3%», — сказал он.

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